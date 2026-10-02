La app que te ayuda a descubrir en qué se te va el dinero

Saber exactamente en qué se va el dinero puede resultar complicado cuando los gastos se acumulan a lo largo del mes. Revisar los movimientos de la cuenta uno por uno requiere tiempo y, además, puede hacer que algunos pequeños pagos pasen desapercibidos. Para solucionar este problema existe Spentio, una aplicación pensada para organizar los gastos de forma automática.

La herramienta permite conectar las cuentas bancarias para que pueda organizar las transacciones y clasificarlas por categorías. De esta manera, en lugar de revisar cada movimiento individualmente, el usuario puede obtener una visión más clara de cuánto está gastando y en qué tipo de cosas.

Una de sus funciones más interesantes es la posibilidad de identificar pagos recurrentes y suscripciones. Esto puede servir para detectar servicios que se siguen pagando periódicamente y que quizá ya no se utilizan o incluso habían quedado olvidados.

La aplicación también permite establecer presupuestos para diferentes categorías. Así, el usuario puede comprobar durante el mes si sus gastos se mantienen dentro de lo que había previsto o si, por el contrario, está destinando más dinero del esperado a determinadas áreas.

Tener todos estos movimientos organizados también facilita detectar aquellos pequeños gastos que, de forma individual, pueden parecer insignificantes. Sin embargo, cuando se repiten a lo largo de los días, pueden terminar acumulando una cantidad considerable al final del mes.

La idea, por tanto, no es limitarse a registrar cuánto dinero se gasta. El objetivo es convertir los movimientos de la cuenta en información útil, de manera que sea más sencillo entender los hábitos de gasto y utilizar esos datos para tomar decisiones sobre el propio dinero.

En lugar de enfrentarse a una larga lista de movimientos bancarios, el usuario puede tener una visión más ordenada de sus gastos, suscripciones y presupuestos. Una forma de transformar algo tan cotidiano como los movimientos de una cuenta en una herramienta para entender mejor las propias finanzas.