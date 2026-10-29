Disfruta de una calefacción más eficiente con las rutinas de Alexa+

Aunque el tiempo está siendo benevolente y no han bajado de forma extrema las temperaturas diurnos, debemos estar preparados para la llegada del invierno. Buscar la máxima eficiencia a la hora de usar los sistemas de climatización, es algo que preocupa cada vez más debido al alto coste de los suministros, tanto de la luz eléctrica como el gas. Y es el momento de buscar alternativas.

Optimiza el uso de la calefacción con la ayuda de Alexa+ y Dreo

Tener todo el día encendida la calefacción, aunque sea a baja temperatura, es algo que muchos usuarios no se pueden permitir. Además de un gasto inasumible, tenemos que tener en cuenta la huella ecológica que dejamos a nuestro paso, porque debemos encontrar la eficiencia al mismo tiempo que la confortabilidad.

Creando una rutina con Alexa basada en la temperatura | TecnoXplora

Una de las grandes soluciones pueden ser los termostatos o soluciones para el hogar inteligentes, como los dispositivos conectados a la red Wi-Fi. Aunque si quieres alcanzar la máxima eficiencia, podemos contar con la ayuda de Alexa y sus rutinas.

Programar una rutina es de lo más sencillo: elegimos cuándo, cómo y de qué manera y ahora además también podemos elegir el quién. Cuatro conceptos que conocemos con el interfaz de las rutinas. A continuación te contamos cómo programar una rutina para mejorar nuestra eficiencia.

Desde la app de Alexa, pulsa sobre el icono de los tres puntos en la esquina superior izquierda. En el nuevo menú seleccionamos “ Rutinas ”

” Inicia una nueva rutina pulsando el icono “+”

Lo primero es asignar un nombre a la rutina.

a la rutina. A continuación, podemos definir a quién va dirigida la rutina de forma general, a la casa o seleccionar un perfil de usuario. Una nueva opción con la que podemos personalizar a quien van dirigidas y solo se adaptarán al miembro de la casa seleccionado.

de forma general, a la casa o seleccionar un perfil de usuario. Una nueva opción con la que podemos y solo se adaptarán al miembro de la casa seleccionado. Al igual que hasta ahora, debemos seleccionar el cuando, donde tenemos la opción de seleccionar los dispositivos que iniciarán la acción. En este caso, los que cuenten con termómetro, como por ejemplo los Amazon Echo Spot, Dot o Dot Max, entre otros.

como por ejemplo los entre otros. Entre las opciones de configuración nos ofrece la opción de encender o apagar el dispositivo en función de si la temperatura es superior o inferior a , la primera condición que debe cumplirse para iniciar la rutina.

, la primera condición que debe cumplirse para iniciar la rutina. Ahora además podemos añadir otros eventos que hagan de iniciador, así como añadir condicionantes, con las opciones que nos ofrece el apartado “solo sí”, que podemos configurar de forma manual eligiendo las opciones o pulsando en las diferentes condiciones que nos muestra el carrusel.

que podemos configurar de forma manual que nos muestra el carrusel. Terminamos añadiendo la acción que realizará Alexa, en este caso encender o apagar el radiador inteligente. el cual podemos configurar con las opciones precisas en cada momento.

Si eres usuario de Alexa +, también podemos hacerlo simplemente pidiéndola al asistente, el cual nos creará la rutina de forma automática, aunque siempre podemos realizar los ajustes que creamos convenientes en cada momento.

La gran ventaja de programar estas rutinas con dispositivos inteligentes como los del fabricante Dreo es que, a su vez, podemos realizar los ajustes pertinentes en la temperatura o suspender las acciones de la rutina aunque no nos encontremos en casa, gracias a su conectividad y aplicación móvil. Lo cual nos otorga el control absoluto y eficiente de los sistemas de climatización, convirtiendo nuestro hogar, además de en inteligente, en eficiente.