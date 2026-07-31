Spotify recupera el espíritu de las cintas: ya permite escribir notas personales en las canciones

Quienes preparaban cintas de casete o recopilatorios en CD solían acompañar las canciones con pequeños mensajes dirigidos a la persona que iba a recibirlos. Spotify quiere recuperar parte de esa experiencia mediante una nueva herramienta que añade un componente más personal a las listas de reproducción.

La plataforma ha presentado User Notes, una función que permite escribir una nota junto a cada canción. Los usuarios pueden utilizarla para explicar por qué han incluido un tema, dónde lo descubrieron o qué recuerdo relacionan con él.

Por ejemplo, se podrá indicar que una canción sonó durante un primer viaje, que fue recomendada por una persona especial o que forma parte de la banda sonora de un momento concreto. De esta manera, las listas dejan de ser una simple colección de temas y adquieren un contexto más personal.

Cómo añadir una nota a una canción

User notes Spotify | Spotify

Para utilizar la herramienta hay que acceder a una lista creada por el propio usuario o a otra en la que haya añadido canciones. Después, se deben pulsar los tres puntos situados junto al tema y seleccionar la opción Añadir nota.

Una vez escrito y guardado el mensaje, este será visible para todas las personas que puedan acceder a la lista. Junto al texto aparecerá el nombre del autor, que funcionará como enlace directo a su perfil de Spotify.

La función estará disponible tanto para cuentas gratuitas como para usuarios de Spotify Premium mayores de 16 años. Su lanzamiento será gradual y comenzará en determinados mercados, por lo que podría tardar en aparecer en todos los países y dispositivos.

Spotify considera que, con el paso del tiempo, estas anotaciones permitirán construir una especie de diario musical formado por las canciones y los momentos asociados a ellas. La compañía también busca diferenciarse de plataformas como Apple Music o YouTube Music mediante una opción centrada en las historias de los oyentes.