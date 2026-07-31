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Spotify recupera el espíritu de las cintas: ya permite escribir notas personales en las canciones

User Notes permite explicar por qué se ha añadido una canción a una lista o recordar el momento especial al que está vinculada.

Crea listas de reproducción en Spotify en función de tu estado de ánimo

Crea listas de reproducción en Spotify en función de tu estado de ánimo Unsplash

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Quienes preparaban cintas de casete o recopilatorios en CD solían acompañar las canciones con pequeños mensajes dirigidos a la persona que iba a recibirlos. Spotify quiere recuperar parte de esa experiencia mediante una nueva herramienta que añade un componente más personal a las listas de reproducción.

La plataforma ha presentado User Notes, una función que permite escribir una nota junto a cada canción. Los usuarios pueden utilizarla para explicar por qué han incluido un tema, dónde lo descubrieron o qué recuerdo relacionan con él.

Por ejemplo, se podrá indicar que una canción sonó durante un primer viaje, que fue recomendada por una persona especial o que forma parte de la banda sonora de un momento concreto. De esta manera, las listas dejan de ser una simple colección de temas y adquieren un contexto más personal.

Cómo añadir una nota a una canción

User notes Spotify
User notes Spotify | Spotify

Para utilizar la herramienta hay que acceder a una lista creada por el propio usuario o a otra en la que haya añadido canciones. Después, se deben pulsar los tres puntos situados junto al tema y seleccionar la opción Añadir nota.

Una vez escrito y guardado el mensaje, este será visible para todas las personas que puedan acceder a la lista. Junto al texto aparecerá el nombre del autor, que funcionará como enlace directo a su perfil de Spotify.

La función estará disponible tanto para cuentas gratuitas como para usuarios de Spotify Premium mayores de 16 años. Su lanzamiento será gradual y comenzará en determinados mercados, por lo que podría tardar en aparecer en todos los países y dispositivos.

Spotify considera que, con el paso del tiempo, estas anotaciones permitirán construir una especie de diario musical formado por las canciones y los momentos asociados a ellas. La compañía también busca diferenciarse de plataformas como Apple Music o YouTube Music mediante una opción centrada en las historias de los oyentes.

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