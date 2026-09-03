¿A QUÉ ESPERAS PARA PROBARLAS?
Cinco funciones de Google Maps que probablemente no conoces y pueden salvarte en un viaje
La aplicación de mapas esconde herramientas que permiten navegar sin conexión, compartir tu ubicación y organizar un viaje con mayor facilidad.
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Google Maps se ha convertido en una herramienta imprescindible para desplazarse, pero sus funciones van mucho más allá de indicar cómo llegar de un punto a otro. La aplicación incorpora varias opciones poco conocidas que pueden resultar especialmente útiles durante un viaje o cuando nos encontramos en una zona con poca cobertura.
Una de ellas es la posibilidad de descargar mapas para utilizarlos sin conexión a Internet. Antes de viajar, el usuario puede guardar una zona determinada en el teléfono y consultarla posteriormente aunque no tenga datos móviles. Una función especialmente práctica cuando se viaja al extranjero o se visitan lugares con una cobertura limitada.
Otra herramienta permite compartir la ubicación en tiempo real con otra persona. De esta forma, un contacto puede saber dónde estamos y seguir nuestro recorrido, algo útil tanto para quedar con alguien como para avisar de nuestra posición durante un desplazamiento.
Google Maps también permite guardar lugares en listas personalizadas. Restaurantes, hoteles, museos o cualquier otro sitio que queramos visitar pueden organizarse para tenerlos localizados durante un viaje, evitando tener que buscarlos de nuevo cada vez que queramos consultar una recomendación.
La cuarta función está relacionada con la planificación de rutas. La aplicación permite configurar determinados recorridos para evitar peajes, ferris o autopistas, adaptando el trayecto a las preferencias y necesidades de cada usuario.
Por último, Google Maps incorpora una herramienta para medir distancias entre distintos puntos en línea recta. Aunque no sustituye a una ruta convencional, puede ser útil para calcular distancias aproximadas entre lugares o planificar desplazamientos por zonas en las que no existen caminos definidos.
Todas estas funciones muestran que Google Maps es mucho más que un simple navegador. Conocerlas puede facilitar la organización de un viaje, ahorrar problemas cuando no hay conexión y ofrecer un mayor control sobre los desplazamientos.
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