Las otras Perseidas llegan en septiembre: cuándo ver esta lluvia de estrellas en su mejor momento

Tras las Perseidas de agosto, la lluvia de estrellas más famosa del año, el cielo vuelve a llenarse de estrellas fugaces en septiembre. Las protagonistas serán ahora las épsilon Perseidas de septiembre, una lluvia de meteoros que estará activa entre el 5 y el 21 de septiembre.

Su máximo llegará durante la noche del 9 de septiembre, cuando podrán observarse alrededor de 8 meteoros por hora en condiciones ideales. Aunque no es una de las lluvias más intensas del año, puede ofrecer algunos meteoros brillantes.

Además, este es un buen año para intentar verlas. El pico se producirá apenas dos días antes de la luna nueva del 11 de septiembre, por lo que la escasa luz lunar permitirá disfrutar de un cielo mucho más oscuro y facilitará la detección de los meteoros.

Para disfrutar de este fenómeno astronómico, se recomienda buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica, con una visión amplia del cielo y sin necesidad de utilizar telescopio, ya que las estrellas fugaces pueden observarse a simple vista.

Es importante recalcar que estas épsilon Perseidas no son las famosas Perseidas de agosto, aunque comparten parte del nombre. Son una lluvia diferente que, precisamente por ser menos conocida, suele pasar desapercibida.