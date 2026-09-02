UNA HERRAMIENTA QUE SERÁ MUY ÚTIL
WhatsApp prepara una función para que nunca vuelvas a olvidar un mensaje sin enviar
WhatsApp prueba nuevas notificaciones para avisarte cuando dejas un mensaje sin enviar. Así funciona el recordatorio de borradores en Android.
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WhatsApp es una de las mejores aplicaciones de mensajería instantánea que puedes utilizar. Y gran parte del mérito de su éxito se debe a las constantes actualizaciones con las que mejorar el servicio. La última novedad que está comenzando a probar la plataforma tiene como protagonistas a los borradores, concretamente aquellos mensajes que escribes pero que, por cualquier motivo, terminas olvidando enviar.
Sí, hablamos de ese mensaje que se te olvida de enviar y que se queda ahí, mientras el contacto ve que tú estás escribiendo. Pues WhatsApp quiere crear un sistema de notificaciones que te recordará esos borradores pendientes.
WhatsApp te recordará los mensajes que no has enviado
La novedad ha comenzado a aparecer en WhatsApp beta para Android 2.26.35.2 y, por ahora, está disponible únicamente para algunos participantes del programa de pruebas de la aplicación.
Una vez más, han sido los compañeros de WaBetaInfo los que han podido acceder y probar esta nueva función de WhatsApp. Por lo que parece, cuando escribes un mensaje dentro de una conversación y abandonas el chat sin enviarlo, WhatsApp sigue guardándolo como borrador, igual que hacía hasta ahora. La diferencia es que la aplicación puede enviarte una notificación para recordar que tienes ese mensaje pendiente.
Según la información disponible, el aviso aparece aproximadamente un minuto después de abandonar WhatsApp y cambiar a otra aplicación. La notificación muestra un mensaje indicando que tienes un borrador e incluye también el nombre del contacto correspondiente.
Al pulsar sobre ella, WhatsApp abre directamente la conversación donde habías dejado el texto sin enviar, por lo que podrás retomarlo y mandarlo inmediatamente. Además, cabe recordar que esta función complementa otra característica relacionada con los borradores que WhatsApp ya había introducido anteriormente, y en la que la aplicación muestra una etiqueta de borrador dentro de la lista de conversaciones cuando has escrito algo en un chat pero no lo has enviado.
En ese caso, cuando vuelves a abrir WhatsApp puedes ver rápidamente qué conversación contiene un mensaje pendiente, además de una pequeña vista previa del texto que habías comenzado a escribir. Ahora, el aviso aparecerá directamente en el panel de notificaciones del móvil, de forma que no será necesario entrar en WhatsApp para descubrir que dejaste una respuesta sin terminar.
Respecto al lanzamiento de esta función para que no te olvides de enviar ningún mensaje de WhatsApp, de momento no hay una fecha concreta. Pero si ya está llegando a usuarios beta, todo apunta a que en las próximas semanas aterrizará en la versión final de WhatsApp.
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