El nuevo robot aspirador de Roborock tiene patas y puede limpiar las escaleras de tu casa

Roborock no iba a dejar escapar el marco idílico de la IFA 2026 para presentar todas sus novedades en materia de limpieza inteligente. Y entre sus nuevos robots aspiradores, aspiradoras en seco y húmedo e incluso soluciones para el mantenimiento del jardín y la piscina, hay un dispositivo que destaca con luz propia: el Roborock Saros Rover.

Y lo cierto es que no es un robot aspirador tradicional. Con ello, el nuevo Saros Rover cuenta con una peculiar arquitectura que combina ruedas y patas, lo que le permite enfrentarse a uno de los grandes enemigos de este tipo de productos: las escaleras.

Gracias a este sistema, el robot puede superar desniveles, desplazarse entre diferentes plantas y limpiar cada escalón de manera individual. Veamos todo lo que esconde

Roborock Saros Rover, un robot aspirador con patas

El Roborock Saros Rover realiza su debut europeo en IFA 2026 después de que la compañía lo mostrase por primera vez durante el CES. Su aspecto ya deja claro que estamos ante un producto muy diferente a los robots aspiradores que actualmente puedes encontrar en las tiendas.

Hasta ahora, lo habitual era comprar un robot aspirador para cada piso o trasladarlo manualmente de una planta a otra. Las escaleras, por su parte, debían limpiarse con una aspiradora de mano. El Saros Rover quiere acabar con estas limitaciones y convertirse en una solución capaz de moverse por prácticamente toda la casa sin ayuda.

En lugar de limitarse a una estructura plana con ruedas, este modelo dispone de dos extremidades articuladas que puede levantar y bajar de manera independiente. De esta forma, es capaz de ajustar su posición, afrontar pendientes y salvar obstáculos que detendrían a cualquier robot aspirador tradicional.

Roborock asegura que esta peculiar arquitectura proporciona al Saros Rover una movilidad más cercana a la humana. El dispositivo puede analizar el entorno mediante sensores de movimiento y datos espaciales en 3D, una combinación que le permite interpretar la forma de las escaleras y planificar sus movimientos.

Y, como verás en el vídeo que hay sobre estas líneas, a medida que avanza, el Roborock Saros Rover puede limpiar los escalones de forma individual, ampliando considerablemente su radio de acción dentro de las viviendas con varias plantas.

Eso sí, por ahora tendremos que esperar para conocer sus planes comerciales. Roborock ha confirmado su debut europeo, pero todavía no ha anunciado el precio ni la fecha concreta en la que se podrá comprar en España.

Saros 20 Flow Complete, el nuevo buque insignia de Roborock

Mientras el Saros Rover muestra cómo podrían evolucionar los robots aspiradores, el Roborock Saros 20 Flow Complete se presenta como el nuevo buque insignia que sí está preparado para llegar al mercado europeo.

El nuevo robot aspirador de Roborock tiene patas y puede limpiar las escaleras de tu casa | Roborock

Y potencia no le falta, ya que ofrece una potencia de succión HyperForce de 36.000 Pa, suficiente para enfrentarse al polvo, las migas y el pelo de las mascotas. También cuenta con el sistema de navegación LiDAR RetractSense y con inteligencia artificial capaz de reconocer más de 300 tipos de obstáculos.

Una de sus principales novedades es el chasis AdaptiLift Traverse 3.0, que permite superar umbrales de doble capa de hasta 8,8 centímetros. Además, tiene un grosor de 8,98 centímetros, por lo que puede acceder debajo de numerosos sofás, camas y muebles bajos.

Roborock también ha renovado por completo su sistema de fregado. El nuevo SpiraFlow 2.0 utiliza una mopa de rodillo que gira a 240 revoluciones por minuto, ejerce una presión descendente de 15 N y distribuye el agua mediante 16 salidas a presión. El objetivo es eliminar las manchas difíciles en una sola pasada y evitar que la suciedad se extienda por el suelo.

A ello se suma una base multifunción que lava la mopa con agua a 100 grados y dispensa detergente automáticamente. También incorpora dos cepillos laterales elevables con los que Roborock promete cubrir por completo los bordes de las habitaciones.

El Saros 20 Flow Complete estará disponible próximamente en Europa, aunque la compañía todavía no ha comunicado su precio ni la fecha exacta de lanzamiento.

Robots para el suelo, el jardín y hasta la piscina

El catálogo presentado por Roborock en IFA 2026 no termina aquí. La marca también ha anunciado el Saros 20 Neo, un robot aspirador de solo 7,95 centímetros de altura que comparte la succión de 36.000 Pa y la capacidad para superar umbrales de hasta 8,8 centímetros. Su batería le permite limpiar superficies de casi 350 metros cuadrados.

En el terreno de las aspiradoras en seco y húmedo encontramos la F25 Ultra Steam Gen 2, capaz de generar vapor a 180 grados para ablandar la grasa y las manchas incrustadas. Junto a ella aparece la F25 Pro Turbo Combo, una solución modular 5 en 1 con 25.000 Pa que puede transformarse en una aspiradora sin cables utilizando diferentes cabezales.

La gran expansión de Roborock llega a los espacios exteriores. El RockAqua P1 es el primer robot limpiafondos de la compañía y puede limpiar el fondo, las paredes, la línea de flotación y las plataformas poco profundas de una piscina. Ofrece una autonomía de hasta 3,5 horas y regresa automáticamente a la superficie cuando termina su trabajo o se queda sin batería.

Por último, el RockNeo Q2 LiDAR se encargará de cuidar jardines de hasta 800 metros cuadrados. Este robot cortacésped utiliza navegación LiDAR, funciona sin cables delimitadores ni estación RTK y puede superar pendientes de hasta el 45 %. Roborock amplía así su ecosistema más allá de la limpieza interior, aunque ninguno de estos productos resulta tan llamativo como un robot aspirador con patas capaz de enfrentarse por fin a las escaleras.

Como habrás visto, no son pocas las novedades presentadas por Roborock. Ahora solo falta confirmar su disponibilidad en Europa, por que su nueva gama apunta maneras para brindar la mejor experiencia de limpieza.