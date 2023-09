Windows 11 comienza a despedirse de las contraseñas

En los últimos meses hemos podido comprobar cómo diferentes sistemas operativos han comenzado a probar un nuevo método de seguridad. Se trata de una función que se deshace de las contraseñas y que apuesta por métodos alternativos de identificación segura. Se trata de las conocidas como Passkeys, que ahora están llevando a cabo un viaje hasta el sistema operativo de Microsoft, Windows 11. El sistema operativo va a ser capaz de ofrecernos ahora una manera más sencilla de identificarse, en la que no tendremos que estar recordando continuamente contraseñas, algo que se ha demostrado además que no es seguro a la larga.

Passkey comienza a llegar a Windows 11

La última actualización del sistema operativo ya permite contar con métodos alternativos de identificación, más allá de la tradicional contraseña. Y no hablamos del acceso al sistema operativo propiamente dicho, sino de que con este nuevo método vamos a poder identificarnos en diferentes cuentas de distintas plataformas, empezando por las de Microsoft, sin necesidad de recordar una contraseña. Este nuevo estándar ha sido aprobado por FIDO Alliance.

Esta aglutina a un gran número de tecnológicas de primer orden, y ha sido la encargada de diseñar un estándar de seguridad, que permite a las personas identificarse en diferentes plataformas sin necesidad de estar introduciendo una contraseña diferente en cada una de ellas. Este método sigue el principio de las llaves de seguridad, esas que conectamos al puerto USB cuando queremos demostrar que verdaderamente nos encontramos detrás de la pantalla del ordenador, nosotros y no otra persona.

Este nuevo sistema lo que crea es una clave criptográfica indescifrable y que es única. Y esta puede plasmarse tanto a través de esas llaves de seguridad físicas, como desde pines o reconocimiento biométrico. Sea cual sea el método elegido, siempre se utilizará esa clave única para identificarnos en los diferentes lugares a los que queremos acceder. Aunque parezca que siempre nos identificamos de la misma forma, este sistema consigue que el acceso a cada una de las webs sea completamente exclusivo y diferente, como si hubiéramos introducido una contraseña.

Microsoft ha anunciado que todo este sistema de identificación se desarrollará a través de Windows Hello, el método habitualmente utilizado para identificarnos mediante métodos biométricos. Así que poco a poco vamos a ir viendo cómo Windows también va asumiendo estos nuevos métodos de identificación, que multiplican la seguridad a la hora de identificarnos en las diferentes cuentas. Para acceder a esta nueva función, tendremos que acceder a Inicio, Configuración, Cuentas, y Passkey.

De momento no lo tenemos en nuestro sistema, porque primero tendremos que actualizar nuestro PC con la última actualización disponible. Las Passkeys son más seguras por algo muy sencillo. A los hackers ya no les bastará con robar listados de contraseñas en los servidores de las plataformas, sino que les será prácticamente imposible acceder con este viejo método, ya que las contraseñas ya no existirán. Y las claves criptográficas serán indescifrables, da igual con la información que se hagan o que descarguen, no servirá de nada porque no podrán descifrarla.