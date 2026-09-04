BeamO, el termómetro 4 en 1 de Withings ahora puede detectar cambios en corazón y pulmones

Withings es un referente ae la hora de comprar productos para la salud, con una gama de dispositivos inteligentes de lo más variada. Ahora, su termómetro estrella se ha vitaminado como nunca. Para ello, aprovechando el marco de la IFA, Withings ha anunciado StethO Sense, una nueva función para BeamO que utiliza inteligencia artificial para analizar los sonidos del corazón y los pulmones en cuestión de segundos.

BeamO ya era uno de los dispositivos más completos del catálogo de Withings, y ya te hablamos de todo lo que ofrece. Este pequeño aparato reúne un termómetro de grado clínico, un oxímetro, un electrocardiograma de una derivación y un estetoscopio digital.

Ahora, gracias a StethO Sense, podrá interpretar de forma asistida las grabaciones realizadas con el dispositivo para detectar posibles cambios que merece la pena comentar con un profesional sanitario.

BeamO ahora será más inteligente con StethO Sense

Si tienes hijos, conocerás esta situación: un niño empieza a toser por la noche, parece respirar algo peor de lo habitual o tiene un resfriado que no termina de irse. En ese momento es difícil saber si se trata de algo pasajero o de una señal que conviene vigilar. Pues la actualización StethO Sense,de Withings busca ofrecer información adicional para que las familias puedan seguir la evolución de los sonidos cardíacos y pulmonares desde casa.

Desde la aplicación Withings+, solo habrá que elegir una grabación realizada con BeamO e iniciar el análisis. Para el corazón, el dispositivo guía al usuario en cuatro posiciones de escucha; para los pulmones, el proceso contempla hasta ocho posiciones en adultos y seis en niños. Todo se muestra mediante un sencillo esquema anatómico para que tomar las mediciones no sea complicado.

BeamO | Withings

Los resultados llegan en segundos y pueden indicar, entre otras cuestiones, la presencia de sibilancias, roncus, estertores o posibles soplos cardíacos. Evidentemente, no sustituye la valoración de un médico ni permite realizar un diagnóstico por cuenta propia, pero sí te sirve para tener más información objetiva para compartir con el pediatra.

Respecto al funcionamiento de StethO Sense, se apoya en dos tecnologías especializadas. Por un lado, eMurmur Heart AI analiza los sonidos cardíacos y puede diferenciar entre la ausencia de soplo, un soplo inocente y uno anómalo, además de mostrar la frecuencia cardíaca y una puntuación de confianza. Según los datos compartidos por la compañía, este sistema ha demostrado alrededor de un 90 % de sensibilidad y especificidad en la detección de soplos patológicos en estudios clínicos. Así que es muy preciso.

Por otro, StethoMe se encarga de los sonidos pulmonares. Su inteligencia artificial identifica distintos tipos de ruidos respiratorios, mide la frecuencia respiratoria y estudia la relación entre inspiración y espiración. Una herramienta interesante, por ejemplo, para seguir los síntomas de un resfriado, el asma o problemas respiratorios que pueden empeorar en los meses de otoño e invierno.

Aunque hemos puesto el ejemplo de un niño, también puede ser una ayuda para adultos que quieren llevar un control de los sonidos cardíacos a lo largo del tiempo, deportistas que desean tener más datos sobre su salud o familias que cuidan de personas mayores. De hecho, Withings también extenderá StethO Sense a BeamO PrO, la versión profesional del dispositivo destinada a médicos y equipos asistenciales.

Disponible desde octubre con la suscripción Withings+

StethO Sense estará disponible a partir del 1 de octubre de 2026 y será una función exclusiva de Withings+, la suscripción premium de la compañía. El servicio tiene un precio de 9,95 euros al mes o 99,50 euros al año, e incluye análisis ilimitados de sonidos cardíacos y pulmonares, además de otras funciones avanzadas de la plataforma.

BeamO tendrá un precio de 249,95 euros a partir de esa fecha e incluirá un mes gratuito de Withings+. También podrán disfrutar de esa prueba quienes hayan comprado el dispositivo antes del lanzamiento de StethO Sense.