Apple lanza iOS 27 Beta 8 con mejoras de rendimiento y correcciones importantes

Apple prepara el despliegue de la versión final de iOS 27, que será oficial el próximo 9 de septiembre. Y la firma de la manzana mordida acaba de lanzar la Beta 8 para desarrolladores.

Una actualización que, salvo sorpresa de última hora, podría ser una de las últimas versiones de prueba antes de la esperada Release Candidate. Veamos todas las novedades que llegan con iOS 27 Beta 8.

iOS 27 Beta 8 se centra en mejorar la estabilidad

La nueva versión tiene un tamaño aproximado de 1,5 GB y llega identificada mediante el número de compilación 24A5430A. Como es habitual en estas versiones previas, es necesario formar parte del programa de pruebas de Apple para poder instalarla.

Todo apunta a que Apple está entrando definitivamente en la fase final de desarrollo de iOS 27. A estas alturas, la compañía suele dejar las grandes novedades a un lado y concentrarse en solucionar errores y asegurarse de que el sistema funciona correctamente en los diferentes modelos de iPhone compatibles.

Uno de los fallos solucionados estaba relacionado con la aplicación Buscar. Algunos usuarios se encontraban con el mensaje “dirección no disponible" cuando intentaban consultar determinadas ubicaciones compartidas. Con esta nueva beta, Apple habría corregido el problema y la función vuelve a comportarse con normalidad.

También hay cambios en el sistema de autocorrección del teclado. La compañía sigue ajustando la escritura predictiva de iOS para reducir errores y ofrecer sugerencias más precisas mientras escribes. Otro de los puntos destacados de iOS 27 Beta 8 tiene que ver con el rendimiento. Al punto de que las pruebas realizadas con Geekbench muestran una puntuación de 3.326 puntos utilizando un solo núcleo y 8.989 puntos en multinúcleo, dejando claro una mejora notable.

Probablemente no vayas a encontrar una diferencia espectacular nada más instalar la actualización, pero este tipo de pequeños ajustes son precisamente los que permiten a Apple ir afinando el sistema antes de liberarlo para todos los usuarios. También parece haber mejoras relacionadas con la temperatura de los dispositivos. Apple ha trabajado en la gestión del calor generado cuando el iPhone está realizando tareas exigentes, como ejecutar juegos, editar contenido o mantener varias aplicaciones funcionando de manera intensiva.

Como verás, son cambios centrados en el rendimiento ante un lanzamiento final. Y con el lanzamiento de iOS 27 Beta 8, la atención se centra ahora en la Release Candidate. Como te hemos dicho, las informaciones actuales apuntan a que la RC podría llegar poco después del evento que Apple tiene previsto celebrar el próximo 9 de septiembre. Unos días después podría comenzar el despliegue definitivo de iOS 27, que se situaría alrededor del 14 de septiembre.