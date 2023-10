Que no pare la música: cómo crear tu propia radio personalizada en Spotify

Spotify tiene todo tipo de funciones que han posicionado a esta app de música en streaming como la mejor opción del mercado a la hora de escuchar música online. Además, si conoces los mejores trucos para Spotify, sabrás cómo sacarle el máximo partido.

Por ejemplo, ya te hemos dicho cómo compartir tu música en Spotify a través de códigos QR. Y hoy te vamos a enseñar otro truco de lo más útil.

Hablamos de la posibilidad de hacer tu propia radio personalizada en Spotify para tener una selección de temas relacionados con tus gustos y que son perfectos para dejarlos de fondo.

Qué es la función Radio de Spotfiy

La función de "radio" en Spotify busca emular la experiencia de escuchar una estación de radio tradicional, pero con una personalización más profunda basada en tus gustos y preferencias musicales. A diferencia de una playlist, donde la lista de reproducción está predeterminada, una estación de radio se genera al momento y es dinámica, ajustándose según las acciones que realices mientras escuchas.

Por ejemplo, te puedes hacer una radio personalizada de rock, para ir escuchando todo tipo de temas relacionados con este género musical.

Para ello, cuando eliges una canción, artista, álbum o playlist para crear una estación de radio, Spotify genera automáticamente una lista de reproducción basada en ese contenido específico.

Así que, a través de canciones que te gustan, Spotify se encarga del resto. Además, podrás ir personalizando todavía más esta radio para conseguir los mejores resultados.

¿Cómo? Pues muy sencillo. Mientras escuchas la radio, tienes la opción de dar "Me gusta" o "No me gusta" a las canciones que se reproducen. Esta acción influye en las futuras selecciones del algoritmo. Por ejemplo, si marcas "No me gusta" en una canción, Spotify intentará no reproducir esa canción (o canciones muy similares) en el futuro para esa estación.

Lo mejor de todo es que, a diferencia de una playlist que tiene un número fijo de canciones, una estación de radio puede continuar indefinidamente, siempre ofreciendo canciones nuevas basadas en la "semilla" original y en las preferencias que has indicado.

Cómo crear una radio personalizada en Spotify desde un ordenador

Abre la aplicación de Spotify en tu ordenador.

Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior para encontrar una canción, artista, álbum o playlist que te guste.

Una vez que hayas seleccionado el elemento deseado, haz clic derecho sobre él.

En el menú desplegable, encontrarás una opción llamada "Ir a la radio" o "Crear estación de radio". Haz clic en ella.

Spotify comenzará a reproducir canciones similares al elemento seleccionado. Puedes dar "Me gusta" o "No me gusta" a las canciones para personalizar aún más la estación.

Cómo crear una radio personalizada en Spotify desde Android e iOS