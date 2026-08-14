Cómo configurar Google Maps para recibir avisos por incendios

Durante la época de verano en España, los incendios forestales se convierten en una amenaza recurrente y peligrosa. El calor elevado, la baja humedad y el viento complican las labores para extinguir el fuego en el campo. Frente a este problema, contar con información actualizada sobre la situación de los incendios resulta vital para la seguridad.

Si vas a viajar por zonas de riesgo en verano, Google Maps ofrece alertas de seguridad e información oficial. El mapa virtual te avisará si buscas un área afectada o si tu ruta pasa por un incendio activo. Recuerda que para ver los datos detallados en la pantalla debes ampliar la imagen hasta el nivel de zoom correcto.

Para activar esta función en tu móvil solo tienes que seguir tres pasos extremadamente sencillos:

Primero puedes pulsar en la sección de capas y activar directamente la capa de incendios forestales .

. Segundo puedes escribir en el buscador frases como incendios forestales para desplegar la información en el mapa.

para desplegar la información en el mapa. Tercero si el fuego está cerca puedes pulsar el banner de alerta en la hoja explorar de la pantalla.

Además de Google Maps, existe la plataforma especializada incendiosespaña.es para seguir la emergencia en la península. Esta web ubica los fuegos activos y se actualiza con datos directos de bomberos y Comunidades Autónomas.

Más allá de consultar el mapa, lo importante es utilizar esa información antes de iniciar un desplazamiento y no esperar a encontrarse con el humo o las llamas. Una ruta que parecía segura puede cambiar rápidamente en una situación de emergencia, por lo que conocer el estado de la zona permite valorar alternativas y evitar desplazamientos innecesarios.

También conviene recordar que estas herramientas deben servir como apoyo y no sustituir las indicaciones de los servicios de emergencia. Si una zona está afectada por un incendio, las autoridades pueden establecer restricciones, cortes de carreteras o evacuaciones que deben respetarse siempre. En situaciones de riesgo, mantenerse informado y actuar con prudencia puede ser tan importante como conocer el camino de vuelta.