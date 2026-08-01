Así puedes crear alias de tu cuenta de correo en Gmail, ¿para qué sirve?

Mantener el orden en la bandeja de entrada puede ser una tarea tediosa y caótica, y puede llegar el momento en que se sature. Una solución a este problema y que además nos ayuda a proteger nuestra privacidad es crear un alias de Gmail. A continuación te contamos todo sobre este sencillo truco.

Crea y usa un alias en Gmail

Los alias nos permiten crear infinidad de direcciones alternativas de correo vinculadas a la cuenta principal, de manera que no tenemos que registrar nuevos usuarios ni tener que recordar todas las contraseñas. Por lo que a continuación, te explicamos cuáles son sus beneficios, cómo funciona y cómo hacer una gestión eficaz de ellos.

Añadiendo alias a la bandeja de salida | TecnoXplora

La app de correo de Google nos ofrece dos métodos para crear estos alias, sin tener que hacerlos desde el panel de control avanzado de la app. Podemos hacerlo de forma automática con un simple truco de sintaxis, usando estas dos opciones:

El signo "más" (+): Solo tienes que añadir un signo "+" seguido de cualquier palabra antes de la arroba de tu correo. Si tu dirección es usuario@gmail.com , puedes usar usuario+compras@gmail.com o usuario+newsletters@gmail.com . Todos los correos enviados a esas variantes llegarán automáticamente a tu bandeja principal.

Solo tienes que añadir un signo "+" seguido de cualquier palabra antes de la arroba de tu correo. Si tu dirección es , puedes usar . Todos los correos enviados a esas variantes llegarán automáticamente a tu bandeja principal. El punto (.): Gmail ignora los puntos en la dirección. Así, usu.ario@gmail.com o u.s.u.a.r.i.o@gmail.com dirigirán los mensajes exactamente al mismo buzón.

Desde estas direcciones alternativas no solo podemos recibir correos sino que también tenemos la opción de enviarlos, aunque previamente debemos configurar en la cuenta, lo que podemos hacer siguiendo estos pasos:

Desde el ordenador entra en Gmail, y pulsa en el icono del engranaje (Ajustes) y selecciona Ver todos los ajustes.

y selecciona Ve a la pestaña Cuentas e importación.

En el apartado "Enviar como" , haz clic en Añadir otra dirección de correo electrónico.

, haz clic en Añadir otra dirección de correo electrónico. Escribe tu nombre y la dirección con el alias . Marca la casilla "Tratarlo como un alias" y guarda los cambios.

. Marca la casilla A partir de ahora, al redactar un nuevo correo, verás un menú desplegable para elegir desde qué dirección quieres enviarlo.

Usar los alias tiene una serie de ventajas a la hora de optimizar el flujo de trabajo ya que los correos enviados a estos se etiquetan o se guardan en una carpeta, quedando fuera de la bandeja de entrada general. Una de las características por la que destacan es por su alto nivel de privacidad, ya que nos permiten saber si nuestros datos han sido compartidos con otras empresas. Y sobre todo si necesitamos abrir una segunda cuenta en una app y el sistema no permite el uso de tu correo habitual.

Aunque también nos encontramos con algún inconveniente como que el signo más no sea reconocido por algunos formularios antiguos o mal programados. Lo tratara como un carácter no válido y nos dará error al introducir los datos.

Además tenemos la opción de dejar de usarlos en cualquier momento, en el caso de los alias que hayamos creado con el signo “+” solo tenemos que bloquearlos si queremos dejar de recibir correos de forma definitiva, algo que podemos hacer de la siguiente manera.

Desde el buscador de Gmail y haz clic en el icono de opciones de búsqueda.

haz clic en el icono de opciones de búsqueda. En el campo Para , escribe el alias que quieres bloquear (ej. usuario+spam@gmail.com).

, que quieres bloquear (ej. usuario+spam@gmail.com). Haz clic en Crear filtro.

Marca la casilla Eliminar y guardar el filtro.

Así dejarás de recibir los correos y notificaciones de ese alias en concreto, así la cuenta dejará de estas activa mientras mantengamos esa configuración, y lo más importante de todo sin afectar a la nuestra cuenta principal que seguirá funcionando con toda normalidad.