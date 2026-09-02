GTA VI está a punto de salir y ya hay todo tipo de estafas relacionadas

GTA VI es uno de los videojuegos más esperados del momento y, como suele ocurrir con los grandes lanzamientos, los ciberdelincuentes también quieren aprovechar toda esa expectación.

O esto es lo que se desprende del último análisis de Kaspersky, donde ha detectado varias campañas fraudulentas que utilizan el nombre y la imagen del juego para intentar robar datos personales, información bancaria e incluso criptomonedas.

Estas amenazas han comenzado a aparecer coincidiendo con la apertura de las reservas del juego y recurren a técnicas bastante conocidas: páginas falsas que imitan tiendas oficiales, supuestas versiones beta y promociones relacionadas con criptomonedas. El problema es que algunas están bastante trabajadas y pueden resultar convincentes a primera vista.

Cuidado con las falsas páginas de reserva de GTA VI

Uno de los principales fraudes detectados consiste en páginas web diseñadas para parecerse a los portales oficiales relacionados con GTA VI o a conocidas plataformas de distribución de videojuegos.

Para ganarse tu confianza, estas webs pueden incluir imágenes promocionales, tráilers e incluso supuestas reseñas. Todo parece normal hasta que llega el momento de realizar la reserva. Es entonces cuando solicitan datos personales y bancarios para completar una compra que, evidentemente, nunca llegará a realizarse.Lo peor de todo es que estas páginas se han encontrado en varios idiomas, entre ellos el español, por lo que no estamos ante una campaña limitada a un único mercado.

GTA VI | GettyImages

También hasy tener cuidado con los enlaces que aparezcan en redes sociales, mensajes o páginas desconocidas prometiendo descuentos especiales o accesos exclusivos a GTA VI. Si vas a reservar el juego, hacerlo directamente desde las plataformas oficiales sigue siendo la opción más segura.

Otro de los engaños detectados juega con algo todavía más tentador: probar GTA VI antes de su lanzamiento. Los atacantes están difundiendo vídeos y publicaciones en redes sociales en los que aseguran disponer de una supuesta versión beta filtrada.

Estas publicaciones incluyen tutoriales explicando cómo descargar e instalar el archivo, intentando dar la sensación de que se trata de un método seguro. Sin embargo, detrás de esa supuesta beta puede esconderse malware. Una vez instalado en el ordenador, este software malicioso podrá cceder a información sensible, comprometer cuentas personales o robar credenciales sin que seas consciente de ello.

Incluso han lanzado campañas de estafa en las que promocionan supuestas criptomonedas relacionadas con GTA VI. Para ello utilizan el nombre, el logotipo y la estética del videojuego con el objetivo de aparentar legitimidad y convencer a los jugadores de invertir en activos que realmente no tienen ninguna relación oficial con el título.

¿Cómo evitar estas estafas? Muy sencillo: acude solo a sitios web oficiales y desconfía por completo de cualquier oferta o promoción.