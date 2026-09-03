Las mujeres son más propensas a gastar en artículos de lujo cuando están ovulando, según un estudio

¿Puede el momento del ciclo menstrual influir en las ganas de comprar un artículo de lujo? Un estudio publicado en PLOS One sugiere que la ovulación podría aumentar el interés de algunas mujeres por productos de lujo, especialmente cuando pueden ser vistos por otras personas.

Los investigadores analizaron este comportamiento en tres estudios diferentes. En el primero participaron 70 estudiantes, que tuvieron que dibujar logotipos de marcas de lujo en bolsos y zapatos. Las participantes dibujaron logotipos más grandes cuando estaban cerca de la ovulación que durante una fase de menor fertilidad.

En un segundo estudio, con 1.486 mujeres, los investigadores preguntaron por su intención de comprar productos de lujo y no lujo. El aumento del interés apareció principalmente cuando esos productos iban a utilizarse en público. En cambio, no ocurrió con artículos de lujo destinados a un uso privado.

El tercer experimento encontró un resultado similar: las mujeres cercanas a la ovulación eran más propensas a elegir un vale de una marca de lujo frente a uno de una marca convencional. Sin embargo, cuando se les decía que los hombres no prestaban atención a la ropa de diseñador, esa preferencia desaparecía.

¿Por qué ocurre?

Los autores plantean que este comportamiento podría estar relacionado con la búsqueda de pareja. Durante la ovulación aumenta la fertilidad y pueden activarse objetivos relacionados con el apareamiento. Según su hipótesis, utilizar productos llamativos y asociados al lujo podría ser una forma de destacar y conseguir que más posibles parejas se fijen en ellas.

La idea no sería simplemente querer cosas más caras, sino utilizar determinados productos como una señal visible para los demás. Por eso, el efecto fue diferente cuando los artículos se utilizaban en privado o cuando las participantes creían que los hombres no se fijaban en ellos.

Eso sí, el estudio analiza una posible relación entre fertilidad y comportamiento de consumo y propone una explicación evolutiva, pero no significa que todas las mujeres actúen así durante la ovulación ni que cada compra de lujo tenga que ver con buscar pareja.