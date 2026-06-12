La función de Google Maps que evita perder el coche en aparcamientos y calles desconocidas

Encontrar el coche después de varias horas puede convertirse en una auténtica odisea, especialmente en aparcamientos gigantes, centros comerciales o calles poco familiares. Ante este problema cotidiano, muchos conductores recurren a fotografías, notas improvisadas o simplemente a confiar en la memoria. Sin embargo, Google Maps incorpora una herramienta diseñada precisamente para evitar este tipo de situaciones.

La función permite guardar de forma exacta el lugar donde se ha estacionado el vehículo. Para activarla, basta con abrir la aplicación una vez aparcado y pulsar sobre el punto azul que indica la ubicación actual del usuario. A continuación, aparece un menú con distintas opciones, entre ellas la posibilidad de registrar el lugar de aparcamiento.

Una vez guardada la ubicación, Google Maps crea un marcador específico que puede personalizarse con información adicional. El usuario tiene la posibilidad de añadir detalles como el número de plaza, la planta del aparcamiento, el sector o cualquier referencia que facilite posteriormente la localización del vehículo.

La utilidad resulta especialmente práctica en grandes parkings cubiertos, aeropuertos o zonas urbanas donde resulta fácil olvidar el lugar exacto en el que se dejó el coche. En lugar de recorrer pasillos o calles durante varios minutos, basta con abrir la aplicación para recuperar la ubicación registrada.

Cuando llega el momento de volver al vehículo, el proceso es igual de sencillo. Solo hay que acceder al marcador de aparcamiento guardado y seleccionar la opción de navegación. La aplicación genera una ruta a pie que guía al usuario directamente hasta el coche.

Esta herramienta demuestra cómo funciones poco conocidas de aplicaciones de uso diario pueden resolver problemas habituales con apenas unos toques en la pantalla. Una solución simple que puede ahorrar tiempo, frustraciones y más de una vuelta innecesaria buscando el vehículo.