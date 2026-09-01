WhatsApp y los SMS concentran las estafas por mensajería en España

Las estafas a través de aplicaciones de mensajería se han convertido en un problema cada vez más frecuente en España. Y hay dos canales que destacan especialmente: los SMS y WhatsApp.

O esto es lo que se desprende del nuevo estudio de Kaspersky “The Great Messaging Heist”, que analiza cómo están evolucionando este tipo de fraudes y hasta qué punto la inteligencia artificial está consiguiendo que los mensajes falsos sean cada vez más difíciles de distinguir de una comunicación legítima.

WhatsApp y los SMS, los canales más utilizados en España

Los datos correspondientes a España dejan bastante claro dónde se concentra el problema. Según el estudio, el 47,2% de las estafas sufridas por los participantes españoles llegó a través de SMS o iMessage, mientras que WhatsApp aparece en el 46% de los casos. Telegram queda bastante por detrás, aunque tampoco pasa desapercibida, ya que está presente en el 18,4% de las estafas registradas entre los encuestados españoles.

Uno de los problemas es que los ciberdelincuentes no siempre se limitan a enviar un único mensaje desde una sola plataforma. Kaspersky señala que, a nivel global, el 63% de las estafas analizadas se desarrolla utilizando varios canales antes de que la víctima se dé cuenta de lo que está sucediendo.

Un hacker | Foto de Clint Patterson en Unsplash

Con ello, los ciberdelincuentes pueden crear estafas mucho más creíbles. Por ejemplo, una comunicación puede comenzar mediante un SMS y continuar posteriormente a través de una aplicación de mensajería, haciendo que todo el proceso parezca más legítimo.

Y estamos ante un auge de estafas cada vez más elaboradas. Principalmente con ataques en los que suplanta a una empresa conocida. Al punto de que en España, el 32% de las víctimas sufrió intentos de estafa en los que los delincuentes se hicieron pasar por una marca.

El motivo de este auge tiene que ver con la IA. Y es que, la llegada de las herramientas de inteligencia artificial está añadiendo otra capa de dificultad al crear estafas muy elaboradas en muy poco tiempo. Al punto de que el 48,8% de las víctimas españolas encuestadas cree que la IA estuvo implicada de alguna manera en la estafa que sufrió. Además, un 47,2% identificó mensajes que considera que habían sido generados utilizando inteligencia artificial.

El resultado es que cada vez puede ser más complicado distinguir una comunicación real de una diseñada para conseguir datos personales, credenciales o dinero. Así que toca ser más precavido que nunca y desconfiar de cualquier mensaje que recibamos, aunque parezca de una entidad legítima.