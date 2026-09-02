Claude Fable 5.1 quiere convertirse en la nueva referencia para programar

Anthropic vuelve a mover ficha en la carrera de la inteligencia artificial con la presentación de Claude Fable 5.1 y Claude Mythos 5.1, dos nuevos modelos que la compañía define como los más avanzados del mundo para programación y trabajos relacionados con el conocimiento.

La gran apuesta está en Claude Fable 5.1, que ya está disponible para todos y llega con mejoras tanto en rendimiento como en seguridad y costes. Anthropic asegura además que su nuevo modelo consigue superar a Fable 5, Opus 5 e incluso a GPT-5.6 Sol de OpenAI en diferentes benchmarks.

Claude Fable 5.1 mejora especialmente a la hora de programar

Anthropic se ha centrado en mejorar las tareas de programación. Según la compañía, Claude Fable 5.1 establece un nuevo nivel en coding, trabajo de conocimiento y resolución de problemas que requieren procesos prolongados.

¿El secreto? Claude ahora aprovecha mejor los diferentes niveles de esfuerzo. Por ejemplo, con configuraciones bajas o medias, el nuevo modelo consigue unos resultados similares o superiores a los de Fable 5, mientras que las diferencias aumentan cuando se utilizan niveles de esfuerzo más elevados.

Si trabajas con Claude, sabrás que en tareas muy pesadas, por ejemplo en un proyecto complejo, tarda un buen rato en ofrecer resultados. Pues ahora será el proceso mucho más rápido con esta actualización.

Y, por si no fuera suficiente, Anthropic también ha añadido cambios importantes en Claude Code. La compañía asegura que sus nuevas medidas de seguridad permiten reducir aproximadamente un 60 % los falsos positivos relacionados con ciberseguridad. Esto significa que Claude debería bloquear con menor frecuencia tareas legítimas relacionadas con programación o seguridad informática. Fable 5.1 puede utilizarse, por ejemplo, para descubrir vulnerabilidades en software, aunque Anthropic mantiene restricciones que impiden emplearlo para desarrollar exploits destinados a aprovecharlas.

Y ojo, que Antrhopic ha anunciado la llegada simultánea de Claude Fable 5.1 y Claude Mythos 5.1. Técnicamente, Anthropic señala que estamos ante el mismo modelo, pero cada versión utiliza diferentes niveles de protección. Fable 5.1 es la versión destinada al público general y está disponible para todos los usuarios. Mythos 5.1, por el contrario, tiene un acceso mucho más restringido y solamente puede utilizarse por determinadas empresas y particulares de Estados Unidos que formen parte de los programas de acceso de confianza de Anthropic.

La compañía también ha anunciado un nuevo Life Sciences Verification Program, pensado para permitir que investigadores puedan acceder a las capacidades avanzadas de Mythos 5.1 relacionadas con biología dentro de proyectos científicos. Anthropic tiene previsto abrir próximamente las solicitudes para científicos interesados.

Por último, traemos bvuenas noticias, ya que Fable 5.1 puede reducir aproximadamente un 25 % el coste respecto a Fable 5 en cargas de trabajo habituales, una diferencia que puede crecer considerablemente cuando entran en juego tareas especialmente complejas.

Y no habrá que esperar para probarlo. Claude Fable 5.1 ya está disponible desde hoy en todas las plataformas, mientras que Mythos 5.1 seguirá limitado a los programas de acceso controlado de Anthropic.