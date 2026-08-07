Adiós a Duolingo: La nueva app para aprender idiomas hablando con una IA

Aprender un idioma podría estar a punto de cambiar por completo. La llegada de nuevas aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial está transformando la forma en que millones de personas practican lenguas extranjeras, sustituyendo los ejercicios repetitivos por conversaciones naturales adaptadas a cada usuario.

Frente al modelo tradicional basado en traducir frases, acumular rachas o completar lecciones prediseñadas, estas nuevas herramientas apuestan por una experiencia mucho más cercana a la de conversar con un profesor particular. La inteligencia artificial es capaz de mantener diálogos fluidos, responder en tiempo real y adaptar el nivel de dificultad según el progreso de cada estudiante.

La personalización es uno de sus principales atractivos. En lugar de practicar situaciones genéricas, el usuario puede elegir el contexto que más le interese. Desde preparar una entrevista de trabajo en inglés hasta ensayar conversaciones para un viaje a Japón o aprender expresiones útiles para desenvolverse en un restaurante en Francia, la IA adapta cada sesión a las necesidades concretas de quien aprende.

Además de mantener conversaciones, estas plataformas corrigen la pronunciación al instante, ofrecen explicaciones gramaticales y ayudan a ampliar el vocabulario durante el propio diálogo. El aprendizaje deja de centrarse únicamente en memorizar palabras para enfocarse en desarrollar la capacidad de comunicarse de forma natural.

Para muchos usuarios, esta evolución supone un cambio de paradigma en el aprendizaje de idiomas. La sensación de interactuar con un interlocutor que responde, corrige y adapta la conversación convierte la experiencia en algo mucho más dinámico que las aplicaciones tradicionales.

La irrupción de la inteligencia artificial en este ámbito abre la puerta a una nueva generación de herramientas educativas. Más que competir por quién ofrece más ejercicios, el objetivo pasa ahora por reproducir conversaciones reales y hacer que aprender un idioma se parezca cada vez más a hablar con una persona que a completar lecciones en una pantalla.