El nuevo Teufel IKONIO es una bestia del sonido con 650 W y ocho altavoces

Teufel acaba de ampliar su catálogo de sonido con el lanzamiento deTeufel IKONIO, su altavoz Wi-Fi más potente hasta la fecha. De esta manera, aprovechando la IFA 2026, el fabricante refuerzas su gama de altavoces con una auténtica bestia que combina la comodidad de un sistema todo en uno con el rendimiento de un equipo de alta fidelidad acompañado de un subwoofer dedicado.

Un altavoz que presume de 650 W RMS de potencia, ocho drivers, ocho canales de amplificación independientes y dos subwoofers de 200 mm. Veamos todo lo que esconde el Teufel IKONIO

Teufel IKONIO llega con ocho drivers y potencia de sobra

A nivel estético, y como era de esperar, el Teufel IKONIO tiene un peso de 17,4 kilogramos, debido a la tecnología que esconde en su interior. Y mide 30 × 30 × 38 centímetros, por lo que podrás colocarlosobre un mueble o instalar de forma independiente mediante un soporte opcional de K&M.

Pasando al sonido del Teufel IKONIO, presume de un sistema acústico activo de tres vías. Teufel ha integrado tres tweeters, tres controladores de medios y dos subwoofers, cada uno de ellos gestionado por su propio canal de amplificación.

En total, el IKONIO entrega 650 W RMS y puede alcanzar una potencia máxima de 2.500 W, además de ofrecer una presión sonora de hasta 118 dB. Unas cifras que dejan claro que no estamos ante un altavoz inalámbrico convencional, sino ante un equipo diseñado para llenar de sonido incluso estancias de gran tamaño.

La reproducción de las frecuencias más bajas queda en manos de sus dos subwoofers enfrentados de 200 mm. Una configuración bautizada como Force-Balancing y que consigue que las vibraciones mecánicas generadas por ambos altavoces se compensen entre sí.

De esta manera, el Teufel IKONIO puede ofrecer graves profundos y controlados desde 19 Hz sin que el mueble o la carcasa comiencen a vibrar cuando subimos el volumen. Además, su recinto cerrado ayuda a conseguir una respuesta más precisa, especialmente al escuchar música con una presencia importante de frecuencias bajas.

Un procesador digital de señal se encarga de controlar los ocho canales de amplificación y ajustar la reproducción para mantener el equilibrio entre potencia y definición. También cuenta con un sistema de refrigeración pasiva que permite prescindir de ventiladores, evitando así cualquier ruido adicional durante la escucha.

Y no podíamos olvidarnos de la tecnología Dynamore Ultra que estrena Teufel IKONIO, diseñada para ampliar el escenario sonoro y conseguir una experiencia más cercana a la ofrecida por un sistema estéreo tradicional. Para ello, el equipo permite elegir entre tres modos de reproducción diferentes.

Teufel IKONIO | Teufel

Por un lado, el modo Immersive proyecta el sonido en tres direcciones para crear una escena más amplia, profunda y envolvente. Por su parte, el modo Omnidirectional distribuye el sonido de manera uniforme en 360 grados. Y, finalmente, el modo Mono desactiva Dynamore Ultra y concentra el sonido hacia la parte frontal. También sirve como punto de partida para crear una configuración estéreo inalámbrica con dos unidades IKONIO. En este caso, un altavoz se ocupa del canal izquierdo y el otro del derecho, alcanzando conjuntamente una presión sonora máxima de hasta 124 dB.

Teufel tampoco se ha olvidado de la conectividad. El nuevo IKONIO es compatible con AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect y la radio por internet TuneIn. A estas opciones se suma Bluetooth 5.1, por lo que podrás enviar música fácilmente desde un móvil, una tableta o un ordenador.

También incorpora una entrada RCA Line-In y una conexión óptica para utilizarlo con otros equipos de sonido o conectarlo directamente a un televisor. El control se puede realizar mediante la aplicación Teufel Home o desde su panel táctil integrado, cuyos botones se iluminan automáticamente cuando el sensor de proximidad detecta que acercas la mano.

Disponibilidad y precio

El nuevo Teufel IKONIO ya está disponible en blanco y negro a través de las tiendas de la marca y su página web. Su precio oficial es de 1.199,99 euros, aunque también se comercializará en un paquete con dos unidades para quienes quieran crear un sistema estéreo inalámbrico de altas prestaciones.