Con esta web puedes simular el impacto de un asteroide en cualquier punto de la tierra

En la literatura, la mitología y el cine han imaginado cómo sería el fin del mundo. Una fantasía que en la era digital podemos recrearla fuera de la gran pantalla o las novelas de ciencia ficción. En la era digital podemos recrear cómo sería una situación apocalíptica más allá de un juego o un simple entretenimiento. A través de herramientas online como la que os vamos a contar.

Simula catástrofes cósmicas desde el navegador

Ya no tenemos que imaginar cómo sería que un meteorito se estrellara contra la tierra, gracias a esta experiencia interactiva podemos recrearla desde el navegador de internet. Con las webs como Asteroid Launcher, permiten similar catástrofes con un rigor científico asombroso.

Lanzando un meteorito | TecnoXplora

Estas son capaces de transformar conceptos abstractos que se nos escapan en simuladores de lo más realistas. Ya no solo muestra una explosión de forma genérica o un gráfico animado. Esta permite al usuario la configuración del impacto a media sobre cualquier objetivo en el mapa.

A través de la interfaz podemos elegir no solo el lugar exacto sobre el que queremos hacer caer el asteroide, también podemos elegir el material del que estará compuesto el meteorito, ya sea de piedra, hierro o incluso un cometa. Elegir el tamaño de este definiendo el diámetro, el ángulo de entrada e impacto así como la velocidad a la que se aproxima a la tierra.

Tras definir todos los parámetros podemos ver el desglose pormenorizado con todos los detalles y las consecuencias del mismo. Entre los datos que nos muestra se encuentra el tamaño del cráter que provoca, la onda expansiva que se genera, así como la bola de fuego, así como la velocidad pico del viento huracanado e incluso la magnitud del terremoto que se produce tras el impacto, todo de una forma que resulta escalofriante.

Además del impacto de la catástrofe tenemos acceso a los datos demográfico y físicos, en el que nos muestra una estimación de las personas que se vaporizarían, las que resultaron quemadas con quemaduras de segundo y tercer grado. Así como los árboles arrancados y los edificios colapsados.

Una app más, que nos demuestra que la divulgación científica no tiene por qué ser aburrida. Una web en la que se combinan de forma interactiva datos de física real. Con lo que se consigue despertar la curiosidad y el interés por la ciencia.

Al mismo tiempo que nos recuerdan lo vulnerables y frágiles que somos frente a lo que nos rodea y todo ello sin movernos de la silla y con un simple toque de pantalla o ratón.