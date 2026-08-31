Gemini llega a Android Auto y los conductores ya denuncian fallos muy frustrantes

La llegada de Gemini a Android Auto prometía mejorar uno de los aspectos más útiles del sistema de Google: el control por voz. Pero mucho nos tememos que las primeras experiencias compartidas por conductores en foros como Reddit dibujan una realidad bastante distinta.

El reemplazo progresivo del Asistente de Google por Gemini está generando críticas por respuestas demasiado largas, problemas de comprensión y fallos en tareas que hasta ahora se resolvían de forma directa. Veamos lo que está pasando

Gemini en Android Auto habla demasiado cuando vas al volante

El principal reproche tiene que ver con la manera en la que Gemini mantiene la conversación. La inteligencia artificial de Google está diseñada para entender peticiones más naturales, dar contexto y plantear alternativas. Puede ser una gran ventaja en un móvil o en un ordenador, pero en el coche la situación es muy diferente.

Cuando conduces, lo último que necesitas es que el asistente verbal te dé varias explicaciones, te haga una pregunta adicional o se ofrezca a continuar ayudándote tras completar una orden. Un peligro en toda regla ya que te despista. Y muchos conductores consideran que el sistema debería interpretar una petición, ejecutarla y guardar silencio. El problema es que Gemini tiende a ser más conversacional y eso puede acabar generando una distracción innecesaria.

A ello se suma que las preferencias para recibir respuestas más cortas no siempre se mantienen. Algunos afectados indican que, tras apagar el coche o reiniciar Android Auto, Gemini vuelve a comportarse como antes. Es decir, toca repetir la configuración o acostumbrarse a unas respuestas que no encajan demasiado bien con el contexto de la conducción.

Fallos al controlar música, mensajes y navegación

El otro gran problema está en la fiabilidad. El antiguo Asistente de Google no era perfecto, pero estaba orientado a completar órdenes rápidas: reproducir una canción, llamar a alguien, enviar un mensaje o abrir la ruta hasta casa. Gemini debería mejorar esa experiencia, aunque por ahora hay casos en los que la complica.

Uno de los ejemplos más repetidos afecta a la música. Al pedir una canción concreta, Gemini puede confundirse de aplicación y buscarla en un servicio de podcasts en vez de recurrir a la plataforma musical que tienes configurada por defecto. También puede interpretar determinadas peticiones como si estuvieras tratando de reproducir vídeo, algo que Android Auto bloquea mientras el vehículo está en movimiento.

Con los mensajes ocurre algo parecido. Si pides escribir a un contacto guardado con un apodo habitual, Gemini no siempre identifica correctamente a la persona. En algunas experiencias, el sistema intenta seleccionar direcciones de correo electrónico o contactos que no tienen nada que ver con el destinatario deseado. Una serie de fallos molestos en cualquier momento, pero que se vuelve hasta peligroso si sucede mientras conduces.

Para rematar, la navegación tampoco se libra de estos errores. Buscar una gasolinera, un restaurante o cualquier parada intermedia puede alterar el trayecto activo ya que, en vez de añadir el destino a la ruta, Gemini puede llegar a sustituirla o cancelarla por completo, obligándote a rehacer la navegación cuando deberías estar centrado en conducir.

Evidentemente, Google ya se habrá puesto manos a la obra para lanzar una actualización lo antes posible, pero mientras tanto habrá que sufrir los errores de Android Auto con Gemini…