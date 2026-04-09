El ajuste maestro de tu móvil Oppo para que tu vista no se fatigue

Es habitual que, en el transcurso del día, nuestros ojos vayan sufriendo las consecuencias del uso de las pantallas. Dolor de cabeza, ojos resecos y enrojecidos son algunos de los efectos nocivos, que sufrimos sobre todo cuando cambiamos de entorno, de lugares bien iluminados a otros con poca luz. Esta es una de las principales causas de la fatiga visual, la cual los usuarios de Oppo pueden combatir con un sencillo ajuste, te contamos cómo.

Modo de lectura adaptativo, dile adiós al cansancio visual

Son cada vez más los dispositivos y sistemas que integran soluciones para mitigar los efectos nocivos que producen las pantallas sobre nuestra visión. En el caso del fabricante chino Oppo este incluye una solución y herramientas para cuidar la vista de un modo inteligente. Para esto solo tenemos que aprender a programar el modo de lectura adaptativo, o lo que es lo mismo que la temperatura de color de la pantalla se adapta según la luz de la habitación. Lo que no debemos confundir con el ajuste de brillo automático.

La función de confort visual de Oppo | TecnoXplora

Con el ajuste del brillo automático solo se regula la intensidad de la luz, lo que nada tiene que ver con la adaptación de la temperatura de color. Un ajuste en el que el sensor avanzado de luz ambiental, juega un papel destacado. Gracias a la capa de personalización que incluye ColorOS, es capaz de interpretar el tipo de luz del entorno que nos rodea y adaptarse a las condiciones lumínicas de la habitación.

De manera que, cuando nos encontramos en lugares en los que la luz es cálida,los tonos azulados de la pantalla, ceden su espacio a tonos más cálidos y ámbar. Mientras si por el contrario la luz es fría, como la de un fluorescente, serán los tonos blancos los que se ajustarán mejorando la visualización, haciendo que sea más nítida. Simulando así la experiencia de estar frente a una hoja de papel. Activarlo es de lo más sencillo y solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Accede a los ajustes del teléfono pulsando sobre la app del engranaje.

pulsando sobre la app del engranaje. Una vez dentro, desliza en menú hacia abajo, hasta encontrar la opción “pantalla y brillo”

En este apartado debes localizar la opción “Cuidado de la vista”, aunque puede cambiar dependiendo de la versión de ColorOS de nuestro dispositivo.

aunque puede cambiar dependiendo de la versión de de nuestro dispositivo. Habilitado este ajuste la pantalla se ajustará en tiempo real al entorno en el que nos encontremos.

Para mejorar la experiencia, sobre todo en ambientes con poca iluminación o por la noche, ve a la opción “confort visual”

Donde encontramos la opción “programar”

Seleccionamos la opción "Del atardecer al amanecer", también podemos personalizar el rango de horas en la que queremos que se active.

Con esto conseguimos que la luz azul se matice y mitigue de forma drástica en los entornos de máxima oscuridad.

Además de reducir considerablemente la fatiga visual, conseguimos una mejora en la calidad del sueño, al no influir de forma directa la luz azul sobre la producción natural de melanina, lo que nos ayuda a conciliar mejor el suelo y descansar mejor. Al mismo tiempo que nos ofrece una experiencia de lectura inmersiva.