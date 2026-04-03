Si tienes una Smart TV Samsung compatible, ya puedes disfrutar de Google Fotos

Muy buenas noticias si tienes un televisor Samsung compatible, ya que la gran G acaba de integrar Google Fotos en Smart TV de Samsung con Tizen. De esta manera, vas a poder usar tus fotos preferidas de salvapantallas y más.

A través de un comunicado, Google ha confirmado que la función Memories (Recuerdos) ya está disponible en sus Smart TV, permitiendo acceder a fotos personales directamente desde el televisor sin necesidad de dispositivos externos.

Google Fotos llega a Daily+ en los televisores Samsung

Eso sí, antes de continuar queremos aclarar que la novedad no llegará a todos los modelos desde el primer momento. Por ahora, Google ha confirmado que Google Fotos está disponible únicamente en televisores Samsung compatibles de 2026, por lo que los usuarios con modelos anteriores tendrán que esperar a futuras actualizaciones del sistema.

Pero, tranquilo ya que, aunque la función se estrena inicialmente en los televisores de 2026, Samsung ya adelantó que los modelos de años anteriores podrán recibir esta integración mediante una futura actualización de One UI Tizen.

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Respecto a cómo podrás usar Google Fotos en tu televisor Samsung, lo cierto es que esta función se ha diseñado para aprovechar las capacidades propias del ecosistema de Samsung TV.

De esta manera, tras iniciar sesión en Google Fotos,podrás visualizar sus recuerdos directamente desde el panel Daily+, un espacio que agrupa diferentes contenidos personalizados dentro del sistema operativo One UI Tizen.

Desde ahí, el televisor mostrará automáticamente selecciones de fotos y momentos destacados almacenados en la cuenta del usuario, convirtiendo la TV en una especie de marco digital inteligente capaz de mostrar imágenes personales en gran formato.

Hablamos de una función exclusiva para televisores Samsung, y que durante los primeros seis meses solo estará disponible en televisores Samsung compatibles, pero posteriormente se extenderá a dispositivos con Google TV y Android TV.

Qué podrás hacer con Google Fotos en tu Smart TV Samsung

La integración está pensada para que el acceso a las imágenes sea rápido y visualmente atractivo. Una vez iniciada sesión mediante código QR, el usuario podrá navegar por sus recuerdos desde distintos apartados del sistema:

Daily+ row: muestra automáticamente recuerdos destacados que se actualizan de forma dinámica

Daily+ app: permite ver fotos a pantalla completa directamente desde la aplicación

Widget Daily Board: acceso rápido a recuerdos desde el panel principal del televisor

Google ha confirmado además que a lo largo de 2026 llegarán nuevas funciones basadas en inteligencia artificial, como la creación automática de historias animadas y presentaciones temáticas personalizadas a partir de las imágenes almacenadas en la cuenta. Así que, a no ser que vayas a comprar uno de los nuevos televisores Samsung de 2026, habrá que tener un poco de paciencia para disfrutar de todas las novedades que llegan a través de Google Fotos.