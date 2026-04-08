Xiaomi lanza una nueva batería magnética de 10000mAh

El fabricante chino acaba de lanzar una nueva generación de su batería magnética. Las baterías externas han evolucionado en los últimos años hasta convertirse en auténticas navajas suizas de la energía. Y es que cada vez se aceptan más métodos de carga, hasta el punto de que la carga magnética se ha convertido en una de las más habituales y demandadas por los consumidores. En esta ocasión la nueva batería de Xiaomi nos ofrece una interesante variedad de métodos de carga, incluyendo también magnética.

Una nueva generación con novedades puntuales

Esta edición de 2026 se ha actualizado principalmente para cumplir con ciertas regulaciones del mercado chino en materia de energía. Estas normas serán obligatorias en 2027 y de ahí que hayan optado por implementarlas ya en este modelo de 2026. Por ello está mejor preparada para exponerse al calor extremo, sobrecargas o estrés físico. Además la celda de la batería ha sido rediseñada con distintas capas adicionales de protección que mejoran la seguridad en el flujo de energía.

Xiaomi Magnetic Power Bank Stand 10000mAh | Xiaomi

Xiaomi también ha implementado un nuevo sistema de monitorización de la salud de la batería, que nos dará información adicional sobre cómo se desenvolverá la batería con el paso del tiempo. También se limita, o más bien se recomienda limitar el uso de la batería a los cinco años, para conservar sus propiedades, también de seguridad. Por lo demás es una batería bastante similar a las anteriores generaciones.

Esta cuenta con una capacidad de 10000mAh, que se puede cargar tanto mediante cables, como de manera inalámbrica. La potencia de carga es de 33W mediante cables, pero inalámbrica desciende hasta los 15W. La carga de la propia batería ser puede realizar con una potencia de 30W. Aunque lo que distingue a esta batería de otras es sin duda la capacidad de cargar dispositivos magnéticamente.

Por tanto podemos acercar la parte trasera del teléfono a la batería para cargarlo sin necesidad de cables, y manteniéndose fijado por esa acción magnética, lo que también facilita la carga mientras usamos el teléfono. Incluso la batería cuenta con una pequeña peana que permite cargarlo sobre ella como si de un soporte de smartphone se tratara. Y como es habitual, su precio es bastante accesible.

Ya que de momento se ha lanzado en China con un precio de 25 euros al cambio, por lo que es una batería con una excelente relación de prestaciones y precio. Una batería que soporta diferentes formatos de carga, y que además podemos usar como cargador magnético a modo de peana. No sabemos si llegará a España, desde luego la marca china ya cuenta con varios modelos en nuestro país, de hecho la anterior generación de esta batería está disponible por 39,99 euros, por lo que lo más normal es que en unos meses llegue a nuestro país. O puede incluso que no llegue si las regulaciones chinas no son necesarias o inminentes.