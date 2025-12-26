Diferencias entre fatiga visual y tensión ocular: cómo detectarla

Los avances tecnológicos ha conseguido que estemos rodeados cada vez más de pantallas, la televisión, el ordenador, la tablet, el smtarphone y ahora hasta incluso los relojes tienen pantalla, cuando son relojes inteligentes. Esto provoca irremediablemente que nuestros ojos sufran más ante este bombardeo. También el estrés en el trabajo o en la vida cotidiana puede afectar a nuestra salud ocular, aunque los problemas más habituales son la tensión ocular y la fatiga visual, suelen confundirse a menudo, pero no son lo mismo.

Cuando hablamos de fatiga visual, es un problema que suele ser temporal y esta relacionado con el cansancio en los músculos oculares, normalmente por el abuso de las pantallas habitualmente, al fijar mucho la vista al conducir o incluso de leer. Suele detectarse ya que los que sufren sus síntomas sienten escozor en los ojos, dolor de cabeza o dificultad para enfocar y visión borrosa. Normalmente el probmea se soluciona tras un buen descanso y buenas técnicas para desconectar durante las horas de trabajo para que nuestros ojos descansen, como hacer pausas regulares o tener una buena iluminación.

Oftalmólogo | iStock

Por otro lado, la tensión ocular, es un problema más grave. Ocurre cuando el humor acuoso, un líquido transparente que se encuentra en el interior del ojo entre la córnea y el iris, no drena correctamente. Lo que provoca que dentro del globo ocular aumente la presión. En este caso debe el profional en oftalmología derivará el tratamiento adecuado y hay que vigilarlo ya que podría desarrollar posteriormente otra enfermedad como el glaucoma, una afección que daña el nervio óptico y en una pérdida irreversible de visión. Las señales de alerta pueden confundirse con la fatiga visual ya que también puede ser visión borrosa, no obstante si acompaña un dolor intenso o incluso nauseas es hora de acudir a un profesional.

Ante cualquier duda sobre los síntomas, lo mejor siempre es acudir a un profesional y hacernos una revisión para descartar cualquier posible problema grave.