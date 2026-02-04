Así puedes cambiar la resolución de pantalla de tu móvil Oppo

El sistema operativo de Oppo ColorOS15 sigue en proceso de actualización y mejora, en esta nueva versión se han incluido ajustes con los que mejora la resolución de pantalla. A continuación, te contamos cómo cambiar la resolución y cómo afecta a la pantalla de nuestros dispositivos.

Mejora la resolución de pantalla de tu Oppo con este sencillo ajuste

Tener un buen panel de pantalla sin que a esto le acompañe la configuración correcta del software para aprovecharlo al máximo, no sirve de nada. A menudo nuestros dispositivos están configurados de forma predeterminada con la configuración estándar, aunque incluyen ajustes, la mayoría de las veces desconocidos por los usuarios, con lo que podemos transformar por completo la experiencia visual.

Mejorando la resolución de pantalla en ColorOS 15 de Oppo | TecnoXplora

Este es el caso de este ajuste, el cual, que sí o sí, tienes que aplicar para dejar de usar la pantalla de tu móvil a medio gas. Para ello debemos cambiar los ajustes de la resolución de pantalla, un ajuste que pasa totalmente desapercibido y que tienes que activar para mejorar la definición de lo que se muestra en pantalla. Aunque hacerlo tiene una clara desventaja que es el consumo de baterías.

Desde los ajustes del móvil, busca la opción “pantalla y brillo”

En este apartado encontramos varias opciones, esta ocasión seleccionamos “Resolución de pantalla”.

De forma predeterminada, vemos que está configurado en estándar, lo que supone que gran parte de los píxeles del panel están apagados, lo que provoca en los textos pequeños un efecto de suaves o borrosos.

Al hacerlo, nos ofrece dos opciones, estándar y alta.

En esta ocasión seleccionamos alta, de manera que obligamos al sistema a utilizar la densidad nativa del panel, lo que significa que activamos millones de píxeles que ayudan a definir cada detalle de la imagen.

Aplicando estos ajustes, cambia la experiencia de usuario, ofreciéndonos una mayor nitidez en los textos y en la lectura. Este es uno de los aspectos en los que más notaremos el cambio. Ya que se eliminan los bordes dentados de las letras, pareciendo impresa y relajando la vista. Un ajuste que no está disponible en todos los móviles compatibles conColorOS 15, solo lo encontramos en los terminales con paneles de alta gama, como por ejemplo la serie Find X y One plus.

En el caso de las fotos, nos permite ver el grano real y el enfoque de la imagen sin necesidad de hacer tanto zoom. En el caso de los juegos, esto se traduce en una mayor profundidad de los fondos y los personales, ya que es capaz de soportar resoluciones nativas. El ajuste estándar es excelente si lo que necesitamos es priorizar el uso de la batería, pero si quieres disfrutar al máximo de los contenidos multimedia se hace necesario activarlo. Puesto que pasamos de una pantalla FullHD a una resolución QHD, sacándole el máximo partido al panel de nuestro móvil.