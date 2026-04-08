Más altos, más jóvenes y más débiles: así regresarán los astronautas de Artemis II a la Tierra

Los astronautas de la misión Artemis II se encuentran en la fase final de su viaje alrededor de la Luna. Tras varios días en el espacio, su regreso a la Tierra está previsto en breve, marcando un nuevo paso en la exploración humana más allá de la órbita terrestre.

A su vuelta, no solo traerán datos científicos y experiencia, sino también una serie de cambios físicos que reflejan cómo el cuerpo humano responde a las condiciones extremas del espacio. Uno de los más llamativos es que regresarán ligeramente más altos. En microgravedad, la columna vertebral deja de estar comprimida por el peso corporal, lo que permite que los discos intervertebrales se expandan. Como resultado, pueden ganar entre 2 y 5 centímetros de estatura, aunque este efecto es temporal y desaparece al readaptarse a la gravedad terrestre.

Astronautas de la misión Artemis II | Reuters

Además, aunque resulte sorprendente, los astronautas también habrán envejecido un poco menos que las personas en la Tierra. Este fenómeno se explica por la teoría de la relatividad de Albert Einstein, según la cual el tiempo transcurre de forma ligeramente distinta en función de la velocidad y la gravedad. En este caso, la diferencia será mínima, apenas fracciones de segundo.

No todos los efectos son positivos. La falta de gravedad provoca una pérdida de masa muscular y densidad ósea, ya que el cuerpo no necesita soportar su propio peso. A pesar de que los astronautas siguen rutinas de ejercicio diarias, es habitual que regresen con cierta debilidad física y necesiten un periodo de recuperación.

También es frecuente que experimenten mareos y desorientación al volver a la Tierra. El sistema encargado del equilibrio se adapta al entorno sin gravedad, por lo que el regreso implica un proceso de readaptación que puede resultar incómodo durante los primeros días.