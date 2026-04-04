Google AI Pro mejora mucho sus condiciones pagando lo mismo para que des el salto a la IA

Regalo de Semana Santa por parte de Google, que sigue pisando el acelerador para que su inteligencia artificial gane puntos frente a ChatGPT. Y lo hace mejorando notablemente una de sus suscripciones más completas sin tocar el precio para que disfrutes de Gemini y resto de servicios como nunca antes.

De esta manera, la compañía ha anunciado que su plan Google AI Pro pasa de ofrecer 2 TB de almacenamiento a nada menos que 5 TB, manteniendo la misma cuota mensual de 21,99 euros al mes, lo que supone más del doble de espacio sin coste adicional.

Google AI Pro ahora te incluye 5 TB de almacenamiento

La noticia ha sido confirmada por la propia compañía a través de X, donde ha destacado que el objetivo es ofrecer más margen para almacenar proyectos, archivos y recuerdos en la nube, al tiempo que se amplían las capacidades de su ecosistema basado en Gemini.

Está claro que Google quiere que cada vez más usuarios den el salto a sus planes con inteligencia artificial integrada, y regalar almacenamiento en la nube es una forma excelente de acercarse a más usuarios. Más, si tenemos en cuenta que la suscripción de Google One con 2 TB de almacenamiento cuesta 9,99 euros al mes.

Además, Google también ha reforzado las funciones de Gemini dentro de Workspace, su suite de productividad, que incluye herramientas tan utilizadas como Docs, Sheets, Slides o Drive. Gracias a estas mejoras, su inteligencia artificial ahora puede entender mejor el contexto de tus archivos, correos electrónicos o información procedente de la web, permitiendo conectar ideas, resumir contenido o generar propuestas de manera más precisa.

Y, si vives en EEUU, Gmail también recibe mejoras importantes al integrar nuevas funciones como resúmenes automáticos de la bandeja de entrada o herramientas avanzadas de revisión gramatical y de estilo. Un pack de novedades que llegará a Europa muy pronto.

Por último, Chrome también recibe más apoyo de Gemini, ya que ahora te ayudará encargándose directamente de todo tipo de tareas como planificar viajes o completar formularios por ti.

Respecto a la fecha en la que estará disponible esta mejora en el plan, hemos visto que en la web española ya incluyen los 5 TB en el plan Pro, por lo que es un cambio que ya se ha efectuado. Así que, si utilizas la IA de Google, pagar por Gemini tendrá más sentido que nunca.