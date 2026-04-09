Cómo resumir un vídeo de YouTube en un clic

La duración de los videos de YouTube es muy dispar, por lo que no siempre tenemos todo el tiempo disponible para visualizarlos en busca de un dato concreto, sobre todo si la duración de esta es bastante extensa. Además, encontrar el segundo exacto en el que se encuentra lo que necesitamos a veces es buscar una aguja en un pajar. Si no tienes que ver un video de YouTube y quieres saber lo que se cuenta, a continuación, te contamos cómo hacerlo.

Resume un video de YouTube en un solo clic

Gracias a la integración cada vez mayor de la inteligencia artificial en todo tipo de aplicaciones, llevar este tipo de acciones es cada vez más sencillo, al mismo que tiempo que cambia la forma en la que consumimos este tipo de contenido. Ni la temática ni la finalidad de todos los videos compartidos a través de esta popular plataforma de streaming, es la misma. Por lo que no siempre tenemos ni tiempo ni ganas de ver por completo un video, y solo necesitamos extraer las ideas principales de cualquier video.

Resumiendo video de YouTube | TecnoXplora

En las nuevas actualizaciones de los navegadores, se ha incorporado de forma nativa una de las herramientas más potentes de las que disponemos hasta la fecha, la inteligencia artificial. Esto supone que desde la propia interfaz y a través de los asistentes virtuales avanzados esta tarea es más rápida y sencilla, de forma que, ya no tenemos que encontrar marcas de tiempo o usar páginas de terceros con lo que eso implica. Algo que ahora podemos hacer en cuestión de segundos, siguiendo estos pasos.

Lo primero es abrir el video de YouTube que nos interesa en un navegador con inteligencia artificial integrada, como es el caso de Chrome o Microsoft Edge entre otros.

que nos interesa en un navegador con inteligencia artificial integrada, como es el caso de Chrome o Microsoft Edge entre otros. Una vez hemos localizado el video, al pasar el ratón por encima del video en reproducción, aparece un discreto menú flotante, en el que encontramos la opción “resumir”

en reproducción, aparece un discreto menú flotante, en el que encontramos la opción En cuestión de segundo obtendremos un resumen del contenido del mismo.

del mismo. Otra forma de acceder a esta funcionalidad es a través de chat, el cual encontramos en el panel lateral del asistente de IA, donde podemos elegir entre las opciones que nos presenta o pedirle directamente “resumir en contenido de esta página”

El resultado nos sorprenderá gratamente con un párrafo introductorio, directo y claro en el que nos explica el tono del video, y un resumen global de las ideas que en él se exponen. Además de una lista desglosada con los temas principales que se tratan, los hitos de la conversación, así como las conclusiones a las que podemos llegar al ver el video. Usando las negritas para destacar los conceptos fundamentales.

Aunque esto no supone que tengamos que dejar de disfrutar visualizando todo tipo de videos en la plataforma. Si no que es una herramienta que nos permite en todo momento filtrar la información rápidamente, con lo que podemos en cuestión de segundos, decidir si el contenido del video merece la pena. Algo fundamental a la hora de optimizar nuestro tiempo y mejorar la productividad