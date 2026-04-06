5 atajos súper poderosos al pulsar la arroba en Google Docs

A menudo algunas de las funciones más interesantes de las herramientas de trabajo, pasan desapercibidas para los usuarios. Este es el caso del signo de la arroba en Google Docs. A continuación, te contamos cinco atajos en los que usamos este signo para ser más productivos.

Multiplica tu Productividad en Google Docs

Comenzar a usar una aplicación de forma directa y sin formación previa, es muy común. Abrimos la herramienta y comenzamos a usarla usando los conocimientos previos que tenemos de otras aplicaciones. Por lo que es normal que perdamos funciones y trucos que nos facilitan la vida. Este es el caso del uso de la arroba. Un icono que en el ecosistema de Google ha evolucionado y nos proporciona el acceso al menú inteligente o también conocido como Smart Canvas. Dejando de ser un mejor componente para añadir una mención o un correo electrónico.

Menú de la arroba en Google Docs | TecnoXplora

De manera que al teclear @ en cualquier parte del documento, accedemos a una serie de funciones avanzadas con las cuales evitamos tener que navegar por los menús.

Uno de sus principales cometidos es el de mencionar a personas, a través de la arroba podemos incluir la ficha inteligente de un contacto. De manera que al deslizar el ratón sobre este parece la tarjeta con toda la información con sus datos, disponibilidad de calendario e incluso un botón para iniciar una conversación.

Para aligerar la carga de trabajo nos da la opción de incluir documentos y eventos de una forma rápida e intuitiva. Tras escribir @ añadimos el nombre del archivo o el evento. En el caso de los eventos, nos ofrece además la opción de insertar “notas de la reunión” de forma automática. Al mismo tiempo que crea una plantilla con asistentes, fechas y temas a tratar.

Además, permite la creación de bloques de construcción o lo que es lo mismo, introduciendo la arroba, podemos redactar borradores de correos electrónicos de forma colaborativa desde Docs y exportarlo a Gmail. Otra opción es la de incluir tablas con la hoja de ruta del producto, en la que incluyamos estados de las tareas en curso. Al mismo tiempo que tenemos la opción de hacer seguimiento, insertando tablas estructuradas personalizadas.

Incluir desplegables con diferentes opciones es otro de los atajos que nos proporciona la herramienta. Usando el comando @desplegable, introducimos un botón desplegable con opciones personalizables. Dotando de control interactivo del documento, dejando de ser meramente estático

Por último, nos ofrece una amplia selección de elementos de formato rápido, los cuales permiten maquetar y dar formato al documento de una forma sencilla e intuitiva. Con comandos como @fecha, @cronómetro, @marca de agua o @encabezado.

Lo que nos proporciona una gran agilidad en los procesos de trabajo, al no interrumpir las ideas navegando por los diferentes menús en busca de la opción deseada. Pasando de ser meras hojas en blanco a una potente herramienta a la hora de gestionar nuestros proyectos