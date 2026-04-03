Cómo ver en directo la misión Artemis II de la NASA desde cualquier dispositivo

La exploración espacial vuelve a hacer historia con Artemis II, la primera misión tripulada que viaja hacia la Luna en más de medio siglo. La NASA ha lanzado con éxito su cohete SLS desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, y que sepas que puedes seguir toda la misión Artemis II en directo.

Por si no lo sabías, a diferencia de las misiones Apolo, Artemis II no aterrizará en la Luna, pero sí llevará a su tripulación a sobrevolar la cara oculta del satélite en una trayectoria de libre retorno. Y gran parte de este recorrido se puede disfrutar en directo gracias a las retransmisiones que ofrece la NASA.

Dónde ver el directo oficial de la misión Artemis II

Como te decíamos, el canal oficial de la NASA en YouTube ofrece una cobertura continua con comentarios, explicaciones y visualizaciones de la trayectoria de la nave. Y lo mejor de todo es que vas a poder ver el directo de la misión Artemis II desde cualquier dispositivo, ya sea un móvil, tablet, tu televisor y otros equipos con la app de YouTube.

Disponible en el vídeo que hay sobre estas líneas, este directo combina imágenes reales con recreaciones basadas en datos de telemetría. Cuando aparece el texto “Visualization”, significa que lo que vemos es una representación generada por ordenador que muestra la posición aproximada de la cápsula Orion en cada momento del viaje.

Lo bueno es que, durante la retransmisión también es habitual ver imágenes del centro de control de la misión, entrevistas con expertos y actualizaciones sobre el estado de la tripulación. Por nuestra experiencia, recomendamos conectarse a las 17:30 hora española.

Disfruta de imágenes en directo de Artemis II desde la nave Orion

Además del streaming principal, la NASA ofrece un segundo directo con vistas desde la propia nave Orion. Este canal muestra imágenes reales siempre que las condiciones técnicas lo permiten.

Es posible que en algunos momentos aparezca una pantalla azul o negra. Esto ocurre cuando la nave pierde señal temporalmente o cuando el ancho de banda se prioriza para comunicaciones críticas de la misión.

También puede verse la imagen completamente oscura cuando la cápsula se encuentra en la zona nocturna de su trayectoria y no recibe iluminación solar. Así que, no dudes en seguir el directo de Artemis II, ya que es una oportunidad única para observar en tiempo real cómo se desarrolla uno de los proyectos científicos y tecnológicos más ambiciosos de nuestra era.