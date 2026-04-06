Así puedes activar el modo supervivencia de tu iPhone

La batería de nuestros dispositivos tiene una duración determinada y a menudo se agotan en el momento menos oportuno. A veces es necesario, cargar de nuevo la batería antes de terminar el día. Para evitar el estrés que nos produce ver el indicador en rojo, tenemos la opción de configurar el modo supervivencia. A continuación, te contamos cómo.

Activa automáticamente el “modo supervivencia” en tu iPhone

Hacer una gestión eficiente de la batería es de vital importancia si no queremos quedarnos incomunicados en el peor momento.

Un iPhone 16 de color azul | Foto de Amanz en Unsplash

Una de las mejores decisiones es configurar el modo supervivencia, en el cual dejamos a nuestro teléfono que tome decisiones de forma inteligente, automatizando los procesos y de forma autónoma.

Para crear este modo, no tenemos que instalar nada, simplemente debemos usar una de las app con las que cuenta nuestro iPhone. Para lo que debemos seguir los siguientes pasos:

Busca y abre la app “ atajos ” en tu móvil.

” en tu móvil. Selecciona la pestaña “ Automatización ”, lo encontramos en la parte inferior de la pantalla en forma de reloj.

”, lo encontramos en la parte inferior de la pantalla en forma de reloj. Para crear una nueva automatización, pulsa sobre el icono “+”, en la esquina superior derecha de la pantalla.

en la esquina superior derecha de la pantalla. Utiliza el buscador para localizar la opción “nivel de batería”

Ahora, desliza la barra hasta el porcentaje en el que comiences a preocuparte, por ejemplo, el 30%. Hecho esto, selecciona “cae por debajo del 30%”

Debemos asegurarnos de que la casilla “ejecutar de inmediato” está seleccionada, de este modo evitamos que tenga que pedirnos permiso para ejecutar la acción.

está seleccionada, de este modo evitamos que tenga que pedirnos permiso para ejecutar la acción. A continuación, introducimos las siguientes acciones

Activa, “definir modo de bajo consumo”

Ajusta el brillo al 20%, para reducir el consumo de energía.

al 20%, para reducir el consumo de energía. Cambia el modo de pantalla a “modo oscuro”, lo cual apagará los píxeles de las pantallas OLED, reduciendo el consumo de energía.

Esta serie de acciones, reduce el consumo de baterías, a un nivel superior del que lo hace la función de ahorro de energía de nuestros iPhone, el cual solo limita los procesos en segundo plano como las actualizaciones o la comprobación del correo. Con esta automatización, limitamos tres de los factores que más energía consumen, sin reducir el rendimiento de nuestro dispositivo.

Para que este proceso no afecte a nuestro teléfono una vez hemos vuelto a recuperar la carga de nuestro teléfono, debemos contrarrestar los efectos con otra automatización, para que todo vuelva a la normalidad y funcione a pleno rendimiento. Para ello debemos repetir el proceso, pero a la inversa. Definiendo otra automatización en la que situaremos el disparador configurándose en “sube del 80%”, marcando de nuevo la opción “ejecutar de inmediato”. En las acciones definiremos las siguientes “definir modo de bajo consumo” en desactivar, definir brillo (al nivel habitual) y por último, cambiar a modo claro es aspecto de la pantalla.

El truco funciona correctamente en dispositivos con iOS 14 o superior.Siendo especialmente competente en los modelos “pro”. Ya que estos cuentan con tecnología Always-on (pantalla siempre activa), mejorando la gestión del panel alcanzando la mayor autonomía.