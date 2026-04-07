Las llamadas de WhatsApp ahora suenan mejor que nunca

Hacer llamadas a través de WhatsApp se ha convertido en algo habitual para muchas personas, de hecho cada vez son más quienes solo llaman a través de estas apps de mensajería, en detrimento de las llamadas de voz tradicionales. Ofrecen muchas ventajas, sobre todo que no suponen un coste adicional en la factura si tenemos una tarifa ilimitada de datos, y si no es así, tampoco consumen mucho. Ahora además sabemos que estas llamadas son mejores que nunca, ya que cuentan con mejoras en su sonido.

Una función ya en pruebas

Como suele ser habitual, es la nueva versión beta de WhatsApp para Android la que está introduciendo esta mejora a modo de prueba. Y es que el objetivo de esta nueva funcionalidad es el de mejorar el sonido de las llamadas, hasta el punto de aplicar filtros de cancelación de ruido. Como ocurre con las llamadas a través de ciertos auriculares, ahora la app de mensajería podrá filtrar las llamadas para mejorar el sonido.

Una función que ya se había dejado ver en pruebas internas, pero que ahora los usuarios de la beta de WhatsApp pueden probar. Ahora estos pueden mejorar el sonido cuando están inmersos en una llamada. Al hacerlo, se reducen al mínimo esos ruidos de fondo que pueden molestar mientras estamos inmersos en la llamada. La funcionalidad hay que activarla cuando estamos dentro de la llamada.

Desde WabetaInfo han compartido una imagen donde se puede activar esta nueva funcionalidad. Cuando estamos dentro de la llamada, además de poder levantar la mano, o compartir la imagen, ahora vemos una tercera opción llamada Cancelación de ruido, que podemos activar con un botón deslizante. Al hacerlo, la aplicación aplicará el filtro para reducir el ruido de fondo, y aislar las voces para que la conversación sea mucho más clara.

Esto ya está en la versión 2.26.14.1 de la Beta de WhatsApp para Android, por lo que quienes actualicen a ella podrían verla en marcha. No obstante, nosotros hemos podido actualizar a esta versión, pero en nuestro caso la funcionalidad no aparece todavía. Por lo que no debe ser el único requisito, y seguramente la expansión de esta función sea más limitada a un número pequeño de dispositivos, y que poco a poco irá llegando a todos como novedades del lado del servidor de WhatsApp.

Esta cancelación de ruido no solo estará disponible para las llamadas de voz, sino también para las videollamadas, por lo que en ambos casos tendremos un sonido más limpio y cristalino. Algo sobre todo útil cuando hablamos desde ubicaciones ruidosas, con ruido, y mucho alboroto de fondo, como desde estaciones de tren, aeropuertos o recintos deportivos. Con estos métodos, la aplicación reconoce la voz de las personas que están hablando, y aísla su sonido para que no se mezcle con el resto de ese ruido circundante. Debería llegar a todos en cuestión de semanas, si WhatsApp ya ha decidido que de el salto a la versión beta, dentro de poco debería hacer lo propio con la versión para iOS en los iPhone.