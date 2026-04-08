Motorola lanza los nuevos Moto G Stylus de 2026 y Moto Pad de 2026

La firma de Lenovo acaba de renovar dos interesantes modelos, iteraciones que se distinguen en su nomenclatura por el año corriente, y que ofrecen mejoras menores. Se trata tanto de su smartphone con lápiz inteligente integrado, como de su tableta de gama media. Ambos dispositivos de momento llegan al mercado estadounidense, uno de los más importantes para la marca, y no hay que descartar que pueda lanzar estos modelos también en nuestro país.

Ficha técnica del Moto G Stylus de 2026

El nuevo Moto G Stylus 2026 monta un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120Hz. Siendo sin duda el brillo pico de 5.000 nits uno de sus puntos más potentes. Llega con un procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, acompañado de 8 GB de RAM y almacenamiento UFS 3.1. Mientras que su batería tiene una capacidad de 5200mAh, no esperemos aquí una de esas grandes de silicio, en este caso se trata de una capacidad muy estándar.

Nuevos Moto G Stylus 2026 y Moto Pad 2026 | Motorola

La potencia de carga es notable, de 68W. Su cámara de fotos tiene un sensor principal de 50 megapíxeles Sony. Mientras que viene junto a un sensor ultra gran angular y un macro de 13 megapíxeles en ambos casos. La cámara selfie ofrece una resolución de 32 megapíxeles. Respecto del lápiz, este cuenta con una batería recargable que puede permanecer hasta 100 horas en espera.

Y a la hora de recargarlo lo hace por completo en tan solo 15 minutos, por lo que cuenta con un batería ultrarrápida. Es resistente al agua y polvo con certificaciones IP68 e IP69, las más altas en el mercado. También cuenta con resistencia de grado militar. Llega con Android 16 como sistema operativo, y en colores Pantone Coal Smoke y Pantone Lavender Mist. Su precio, de momento en Estados Unidos, es de 499,99 dólares.

Nuevo Moto Pad de 2026

Por su parte la nueva tableta nos ofrece cuerpo metálico y una pantalla de 11 pulgadas con resolución 2.5K. Por lo que se trata de una tableta de dimensiones generosas. Tiene una gran batería de 7040 mAh, aunque no está al nivel de otras de mayor densidad. También integra conectividad 5G, por lo que es una tableta de garantías en lo que se refiere a conectividad.

La cámara de fotos trasera es de alto nivel, con un sensor de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen. Así como un ultra gran angular de 13 megapíxeles, no es habitual tener cámaras duales en tabletas como en este caso. Delante tiene también una cámara de 13 megapíxeles. Llega con Android 16 como sistema operativo, y su precio es de 249,99 dólares, también de momento en Estados Unidos.