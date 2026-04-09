Copiar imágenes de Google Fotos al portapapeles es más sencillo que nunca

Algo tan absurdo e irrelevante como copiar y pegar una foto puede convertirse en un auténtico calvario dependiendo de la app que hablemos. En el caso de una de las más importantes del planeta, Google Fotos, hay que reconocer que no es sencillo pegar una imagen de la galería en otra app. Y muchas veces hay que recurrir a hacer una captura de pantalla, para poder enviar esa imagen a otra persona. Pues bien, ahora hemos conocido que Google prepara una manera de poder copiar y pegar directamente una foto sin complicados procesos.

¿Cómo se va a hacer?

Porque Google está ya implementando una nueva funcionalidad para que copiar y pegar la imagen sea algo sencillo. Y es que como hemos conocido gracias al desarrollador AssembleDebug, que es uno de los filtradores más reputados cuando se trata de software Android. En este caso ha mostrado que está apareciendo un nuevo botón en el menú compartir de Google Fotos.

Este cada vez es más completo, y ahora añade un botón tan sencillo que se denomina Copiar. Sí, algo que debería ser natural en el sistema operativo, ahora necesita de un botón adicional. Este aparece cuando seleccionamos Compartir una imagen en la aplicación. Como sabéis, al hacerlo aparece el menú para estos menesteres de Android. Y ahí es donde ahora podemos ver ese botón Copiar.

Si lo pulsamos, solo tendremos que mantener pulsado en cualquier otra app compatible, o un mensaje de WhatsApp, incluso de correo, para que esa imagen se integre en el mensaje y podamos enviarla directamente. La función ya se está implementando, de hecho hemos podido comprobar que está llegando a los usuarios, nosotros mismos hemos podido ver ya ese nuevo botón en el menú de compartir.

Lo hemos probado y funciona perfectamente para pegar la foto en un chat de WhatsApp, al menos con el portapapeles de Gboard, el teclado de Google. Una vez que pulsamos el botón Copiar en Google Fotos, se cierra el menú de compartir, y volvemos a la imagen dentro de la aplicación de mensajería. Y así en Gmail y otras tantas apps que nos van a permitir por fin extraer las fotos de Google Fotos fácilmente.

Y es que si accedemos al menú de los tres puntos verticales de Google Fotos en una imagen, no hay rastro de la acción de copiar, y si dejamos pulsada la foto durante unos segundos, lo más que vemos es la posibilidad de convertir la imagen en un Sticker y en este caso sí, pegarlo en cualquier otra app.

Por lo que Google recurrido a esta solución, que no nos extrañaría que sea ya compatible también con otras muchas apps, sobre todo de Google, que usan el menú de compartir de Android para gestionar sus contenidos. En nuestro caso esta novedad se ha dejado ver en la versión 7.69.0.890655694 de Google Fotos en Android, Es posible que todos aquellos que actualicen a ella, puedan ya contar con este útil botón.