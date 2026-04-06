El Google Pixel recupera una de sus funciones más queridas

Sorpresa por Google, que vuelve a demostrar que escucha a su comunidad. De esta manera, la firma ha anunciado que recupera una de las funciones más valoradas por los usuarios de los Google Pixel, apenas un mes después de haberla eliminado de forma inesperada con el lanzamiento de la app independiente de Now Playing o Ahora suena”.

Para que entiendas la situación, la familia de teléfonos Pixel de Google cuentan con una función nativa llamada Ahora escuchando. Gracias al procesamiento en local, el sistema es capaz de identificar automáticamente la canción que está sonando cerca del dispositivo y mostrar el título y el artista directamente en la pantalla de bloqueo, sin necesidad de abrir ninguna aplicación o realizar búsquedas manuales.

El Pixel vuelve a tener su propio Shazam

Una especie de Shazam integrado en la familia Pixel de Google que permitía ahorrar tiempo a la hora de descubri canciones, ya sea porque suena en una cafetería, o por que es la melodía que estás escuchando en una serie o película y te gusta.

Sin embargo, el lanzamiento reciente de la aplicación independiente de Now Playing, que está disponible en Google Play, provocó la desaparición de la opción “Tap to see what’s playing”, que permitía identificar canciones que el sistema no podía reconocer directamente desde el dispositivo.

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Esta función enviaba un pequeño fragmento de audio a los servidores de Google para mejorar la identificación, ampliando considerablemente el número de canciones que podían detectarse.Y cuando eliminaron esta opción, los usuarios comenzaron a quejarse en los foros oficiales.

Pues traemos buenas noticias, ya que Google ha escuchado las quejas de los usuarios y , con la actualización de la app a la versión 2026.03.24 , Google ha decidido recuperar esta característica, algo que los usuarios agradecerán.

De esta manera, con la vuelta de esta función podrás pulsar en la pantalla para identificar canciones cuando el reconocimiento automático no logra resultados. Por si no fuera suficiente, Google ha mejorado la experiencia, añadiendo una interfaz optimizada para el uso con una sola mano.

Cuando el sistema identifica una canción, aparece un pequeño panel translúcido bajo el lector de huellas que muestra la carátula del álbum, el nombre del tema y el artista. Desde ahí, podrás indicar si te gusta la canción o reproducirla directamente en tu servicio de música preferido, perfecto para continuar escuchando el tema sin necesidad de abrir varias aplicaciones.

Google también mantiene la posibilidad de acceder a Now Playing mediante accesos directos en la pantalla de bloqueo o a través de los ajustes rápidos del sistema. De esta forma, incluso si decides desactivar la pantalla always-on para ahorrar batería, podrás seguir identificando canciones con rapidez mediante un gesto prolongado en el acceso directo configurado previamente. Así que, si tienes un Google Pixel, actualiza la app lo antes posible para disfrutar de esta herramienta de reconocimiento de canciones.