El diseño del iPhone Fold se muestra como nunca antes

En los últimos meses hemos visto cómo las informaciones alrededor del primer iPhone plegable no han dejado de sucederse, pero ahora están entrando en una fase donde está mostrando su verdadera cara. Y desde luego no puede ser más sorprendente. Porque esperábamos un diseño ancho y diferente de lo habitual, pero es ahora cuando nuevas imágenes nos han mostrado el diseño del primer plegable de los de Cupertino, y parece que este va a ser incluso mejor de lo que esperábamos. Ahora en un par de imágenes se muestra comparando su tamaño junto a los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max.

Un plegable muy diferente

En la imagen que hemos conocido, se pueden apreciar unos moldes de color magenta que nos muestran el tamaño real de los tres teléfonos. Y desde luego es muy sorprendente comprobar cómo la relación de aspecto del plegable de Apple es tan diferente a la de sus futuros competidores, y cómo estamos ante un teléfono que tendrá una pantalla externa con una relación de aspecto única.

En la imagen se puede apreciar esa pequeña pantalla externa, comparada con la de sus compañeros de gama. Y es que esta pantalla externa tendría un tamaño de 5,5 pulgadas, muy pequeña para lo que se estila hoy, donde los móviles más pequeños tienen pantallas con diagonales de entre 6,1 y 6,3 pulgadas. En este caso además, la pantalla tiene una relación de aspecto más ancha, similar a la de un iPad en tamaño micro.

Dentro, la pantalla se deja ver con un tamaño más grande que el de los otros iPhone, obviamente, pero con una diagonal algo más pequeña que la de los plegables tipo Fold. En este caso de 7,76 pulgadas, también se puede apreciar que en este caso la pantalla tiene una relación de aspecto también parecida a la de un iPad, por lo que sin duda alguna, esas informaciones que apuntaban a que Apple estaba priorizando este aspecto, se van haciendo realidad.

La idea de Apple es que una interfaz idéntica a la del iPad, pero adaptada a este tamaño de pantalla sea la que permita usar este teléfono de la misma manera que lo haríamos con una de las tabletas de Apple. No se espera que utilicen iPadOS, pero sí un iOS con una serie de funcionalidades e interfaz adaptadas a estas nuevas pantallas más cuadradas y anchas.

Así que la idea de que se trate de un iPad de bolsillo y plegable, parece cada vez más atractiva, y desde luego bastante coherente para el ecosistema de Apple. Y es que los de Cupertino parecen tener bastante claro que si irrumpen 7 años tarde en este mercado de plegables, deben hacerlo al menos con una propuesta original.

Tanto es así que Samsung ya estaría trabajando en una alternativa, un competidor con este mismo factor de forma. De hecho los coreanos son los responsables de fabricar las pantallas de los futuros plegables de Apple, por lo que no sería de extrañar que hayan podido verse influenciados por los planes de Apple.