Ahora puedes llevarte el Internet satélite de Elon Musk por 10€ al mes, y nada más
Si hace unos días su hardware pasaba a ser gratuito ahora podemos disfrutar de una suscripción aún más barata.
Parece que Elon Musk se ha propuesto que su Internet vía satélite entre en los hogares de medio mundo como sea. A pesar de llevar ya varios años disponible en España y otros muchos países, la gama de productos de la compañía no deja de ajustar precios, hasta llegar a niveles imposibles. Entendemos que la difícil misión de penetrar en muchos hogares donde la fibra ya está instalada, y la poca predisposición de consumidores en lugares poco accesibles a hacerse con este tipo de conexión, está llevando a la compañía a ofrecer planes de suscripción tan agresivos.
Suscripción aún más barata
Si hace unos días os contábamos que ya no era necesario pagar ni un euro por el equipo y kits necesarios de hardware para conectarse a Starlink y utilizar una de sus suscripciones, ahora los de Musk van más allá, y nos lo ponen aún más fácil. Ya que ahora podemos contratar el plan residencial de 100 megas por solo 10 euros al mes, durante los tres primeros meses.
Es el único plan que está rebajado, ya que los otros dos, el de 200 megas, siguen siendo 39 euros al mes, y el de máxima velocidad, 59 euros al mes. No obstante, es una excelente oportunidad para poder probar esta tecnología, ya que si decides animarte ahora, solo tendrás que pagar los 19 euros de gastos de envío y gestión a tu domicilio.
A cambio recibirás el Router Mini y el alquiler de Mini X, para poder llevarte la conexión a dónde quieras contigo. Por el hardware no hay que pagar nada, y tras los tres primeros meses a 10 euros cada uno, pasarás a pagar esos 29 euros por la suscripción de 100 megas. Es verdad que es una oferta difícil de resistir para los que somos entusiastas de la tecnología y nos gusta probar este tipo de dispositivos.
Pero hay que ser también conscientes de lo que estamos hablando. Un servicio de Internet mediante satélite que en esta modalidad más asequible, cuesta más que una conexión de fibra de 1GB, o incluso en algunos casos, más que conexiones de fibra de 10GB. Ahora bien, si necesitas este Internet por satélite porque lo vas a usar en un entorno donde no llega ni la fibra ni la cobertura de redes móviles, es una elección obvia este tipo de conectividad, y ahí es donde de verdad vas a poder disfrutar de un Internet rápido que de otra manera sería imposible disfrutar.
Desde luego Starlink está echando la casa por la ventana, hasta hace poco iniciarse en este servicio requería de pagar 300 o 400 euros de hardware, más luego suscripciones mensuales de hasta 80 o 90 euros, y como veis, esto ha cambiado diametralmente, y quien no pruebe esta tecnología, es simplemente por que no quiere.
