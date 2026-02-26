¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! Estos son los candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

POEMA DE PEDRO RUIZ A LOS THERIANS.- "La verdad es que estamos batiendo el récord mundial de la gilipollez...El versito que les dedico es este: "Se disfrazan de animales los más tontos del lugar. De aderezan de plumajes y se ponen a croar. Dicen que es un movimiento de hondura inconmensurable y les importa un pimiento el ridículo que hacen. Es vanidad con plumaje, idiotez con collarines, parodia de lo salvaje con corbata y calcetines. Más tontos no pueden ser pero presumen de listos. Hay que ver lo que hay que ver: unos idiotas, insisto".

LA SEÑORA A SU MARIDO POR NO RESPONDER BIEN LA PREGUNTA DEL JAMÓN.-En "En compañía", un hombre respondió mal a la pregunta del jamón. Su mujer que es fan del programa fue quien luego habló con Ramonchu: "La próxima vez voy a estar yo pendiente....Cuando cuelgue ahora el teléfono le diré que es tonto"

LEO HARLEM AL CHOQUE GENERACIONAL QUE HAY EN LAS OFICINAS.- “Es muy difícil la convivencia con los compañeros, porque son personas con las que jamás hablarías si no trabajáis juntos. En la misma oficina curran chavales de 20 años con veteranos al borde de la jubilación, y el choque generacional es inevitable. Ahora mismo en una oficina hay un becario tratando de explicarle a su jefe quien es Bad Bunny y su jefe todavía intenta sintonizar a Luis del Olmo en el transistor. Como se van a entender estos dos mundos?”.

OLIVA SIN HACHE A LAS REFORMAS DEL HOGAR.- “Os voy a dar un consejito: si vuestro hogar necesita una reforma, es mejor vender y comprar una casa nueva. Además así también cambias de vecinos”.

MONIKA VERGARA A LA INTELIGENCIA DE LOS BORBONES.- En “Estando contigo”: “La infanta Elena es más Borbona en cuanto a gustos y cercanía, que es como el padre. Y la Infanta Cristina es más de Grecia, en cuánto a gustos musicales e inteligencia”.

IÑAKI URRUTIA A LOS THERIAN.- “Ah, hablemos de los therians. Vamos a ver, que los chavales ahora les ha dado por ponerse una careta de perro, de gato, de zorro y andar a cuatro patas y ladrar. Pues deja a los chavales, hombre, que camelen. Si les gusta a ellos eso y están entretenidos. Pues nosotros haríamos otra cosa en nuestra época, pues había gente que jugaba a la galleta. Son cosas de la edad. También te digo, como veo a un tío de mi edad a cuatro patas con una careta de zorro, voy a ir a ayudarle. porque tiene que tener la espalda reventada. ¿Dónde vas? ¿Qué hostia tienes si se te ocurre hacer eso con mi edad? Buenos días.”

DIEGO MATAMOROS A CARLO CONSTANZIA: “ERES UN MATÓN DEL TRES AL CUARTO”.- En sus redes sociales: “mi hermana laura hace unos comentarios sobre la vida de mi primo Carlo. Este se presenta de forma amenazante y agresiva en casa de mi hermana Laura. He recomendado a mi hermana que denunciara a Carlo y que durmiera en un calabozo. Al final lo que consideras es que eres un matón del tres al cuarto”

SUSI CARAMELO A LOS QUE HACEN VÍDEOS CON IA: “CABRONES”.: “Yo ya no sé lo que es Inteligencia Artificial y lo que no lo es. Me tenéis hasta los cojones, de verdad. Parar de hacerme sufrir. No colguéis vídeos tristes..y si lo hacéis con la IA, sois unos hijos de puta” 35"

PEDRO RUIZ AL PRÍNCIPE ANDRÉS. “El príncipe Andrés...menudo elemento… más que el Principito, se le podría llamar el Principuto”

AURONPLAY A LOS THERIANS.- “Lo de los Therians se está yendo de las manos...Todo el mundo que llevaba máscaras era de broma. Estoy comenzando a pensar que no existen. Esto fueron 4 argentinos locos que se fueron al Obelisco y ya está. Y se ha corrido la voz y ahora hay un movimiento que no existe. Lo empezaron 4 argentinos borrachos….Lo de Therians me parece de desubicado total. Pero lo de la gente que va a una quedada a pegarle a los terhians...No sé quién está más desubicado. ¿Vamos a pegarle a un niño porque se disfraza de perro? Que se encarguen los padres”.

ALFONSO HEVIA A VICENTE SERRANO POR LA PROMOCIÓN DE UNA PELÍCULA.- En CMM daban una película de Madonna el domingo noche. Vicente Serrano la destripó: “A Rupert Everett le dijeron que estaba insoportable. La película fue un despiporre. Madonna ganó el premio a la peor actriz y también se llevaron el premio a peor pareja en pantalla y acabaron como el rosario de la aurora”. Al acabar, Hevia le preguntó: “Con todo lo que has dicho, ¿entonces por qué hay que verla?".

NACHO DUATO A TERESA DE CALCUTA .- En cuanto cuestiones lo que hacen los socialistas en seguida te dicen no hagas demagogia. Incluso ha habido una insensata que ha dicho cómo vas ahora de Teresa de Calcuta. Primero, odio a esa mujer, monja, corrupta. Odio a teresa de Calcuta. llevo muchos años colaborando. Solamente este año he decidido hablar un poco de mi labor. No seais hipócritas”.

EVA SORIANO A LOS SOLTEROS ACTUALES.- En el podcast ‘Musas’: “Hay pedazos de fulanos con unas movidas porque no queda uno bueno. Porque los buenos ya están cogidos. Yo tenía uno bueno y lo he soltado. Imagínate cómo deben estar todas en plan... Ha salido uno bueno. Están todos crazys. Tienen unas movidas... Mira, lo voy a decir. Hay tíos chapas. Porque hay veces que te comen más la cabeza que la entrepierna. Y eso... No puede ser. No puede ser porque te acabas hartando de la vida”.