¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

DANI MATEO, A FELIPE GONZÁLEZ.- En El Intermedio: "Ya lo veis, le calienta el lomo a Sánchez pero la medida le parece bien. Es que al fin y al cabo comprende muy bien la realidad del fenómeno migratorio. De hecho, fue pionero en migrar de la chaqueta de pana al yate de lujo".

AURELIO, A URDANGARÍN: En Estando Contigo, hablando de sus memorias: "Iñaki Urdangarin es un delincuente uqe ha estado en la cárcel. Ya está. Yo creo que es el príncipe que le dieron un besito y se convirtió en lo que él era: una rana".

IÑAKI URRUTIA, A LOS QUE TIENEN EL CHÁNDAL DEL MADURO.- "Ah, puede ser, puede ser, o es cosa mía, que hay gente que cuando vio que detenían a Maduro, vio el chándal y pensó, ¿ese chándal lo tengo yo? Y ahora lo llevan todos orgullosos por la calle, y van como mirando por encima del hombro, como diciendo, guau, chaval, tengo el chándal de Maduro, y tú no. Tú lo que tienes es una hostia. Flipao, creo que es un flipao".

JUAN Y MEDIO, AL PÚBLICO.- El ruido del teléfono dio un susto a la gente del público. Juan les dijo: “Teníais que veros la cara cuando ha sonado el teléfono...Tenéis permiso para recoger las dentaduras”

LEO HARLEM, AL PRIMARK DE GRAN VÍA DE MADRID.- "Hay mucha, mucha gente, sobre todo en el centro y encima han abierto el Primark, que sí. El de la Gran Vía. Pero qué locura colectiva es esa. ¿Qué cola se preparan ahí? Yo llevo tiempo avisando, le he mandado cartas al Ayuntamiento. Como un día se junte la cola del Primark con la cola de doña Manolita… No, no, veo que conocéis el tema. Vamos a preparar un bucle espacio-tiempo que eso va a ser la locura colectiva".