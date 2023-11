El Gran Teatre del Liceu de Barcelona acogía la gala de entrega de los 70ª Premios Ondas que, entre otros galardonados, iban a parar a varios intérpretes por su trabajo en las que han sido las series del momento. El periodista Aimar Bretos y la también periodista y activista Nerea Pérez de las Heras fueron conductores de la gala en la que Úrsula Corberó recibía el caballo alado por su interpretación de Rosa Peral en la serie 'El cuerpo en llamas', basada en el caso real del asesinato de la guardia urbana. Por su parte, en la categoría de mejore interpretación masculina el premio era compartido ex aequo entre Patrick Criado, gracias a su papel en 'Las noches de Tefía', y Juan Diego Botto, por su protagonista en 'No me gusta conducir'. Además el equipo de la serie de atresplayer 'La Ruta' recogía el galardón a Mejor Serie de Drama "por apostar por un relato audiovisual valiente y arriesgado". Precisamente, la valentía ha sido una cualidad mencionada en los discursos de agradecimiento tanto de Úrsula Corberó como de Patrick Criado y por la misma razón: haber sido valientes para aceptar sus respectivos papeles a pesar de que por miedo estuvieron a punto de decir que no.

Antes de que la organización le pusiera un distorsionador de voz de pitufo para indicar que se le acababa el tiempo de la dedicatoria, la actriz de 'Física o Química' o 'La casa de papel' se dedicaba el premio a sí misma: "Por ser tan trabajadora, tan valiente porque estuve a punto de decir que no a este personaje y por ser tan maja". Corberó también dio las gracias a sus padres haciendo un esfuerzo por contener las lágrimas y también a su "gran amor, Chinito" con el que afirmó tener una "relación basada en la comunicación". Del también actor Chino Darín dijo que le ha enseñado a expresar sus necesidades y a poner límites. Y tuvo también un mensaje para los gobernantes pidiéndoles más diálogo y que se acaben las guerras: "Querámonos y respetémonos".

Por su parte, Patrick Criado agradecía el reconocimiento por su trabajo en 'Las noches de Tefía' interpretando a Miguel, también conocido como 'La Vespa'. En su discurso reflexionó sobre la valentía de seguir adelante a pesar del miedo, como a él le sucedió después de aceptar el papel. "Cuando me ofrecieron 'Las noches de Tefía' leí dos capítulos, me encantó y dije que sí. Luego me llegaron otros dos me dio una ataque de ansiedad, un ataque de pánico y pensé que no era capaz de hacerlo", explicó. "Llamé a mi padre que me relajó, tranquilizó y me dijo que 'hay que ser valiente a pesar del miedo' y gracias a ese pasito y a ese impulso estoy aquí recogiendo este premio". Por eso el actor quiso dedicar el caballo alado "a todas las personas que a pesar de tener miedo se levantan cada mañana y siguen porque detrás del miedo está la felicidad".

También subió al escenario a recoger su premio Juan Diego Botto, que agradecía compartir el premio con Patrick Criado: "Un actor al que tanto admiro", aseguró. Y después de dar también las gracias a al creador de 'No me gusta conducir' Borja Cobeaga por el y a sus compañeros compañeros "por su generosidad y su talento" hizo un inciso para referirse también a las terribles noticias que llegan del conflicto entre Israel y Palestina. "Los terribles atentados de Hamás no pueden justificar el asesinato de más de 5.000 niños y niñas, ni bombardear escuelas, ni hospitales, ni el desplazamiento forzado de más de un millón y medio de personas", condenó. Y advirtió de que no se puede repetir "el mayor horror del siglo pasado, la deshumanización de roda la comunidad judía": "No cometamos el mismo error con la comunidad palestina. No deshumanicemos a los palestinos".

Para terminar, citó al superviviente del holocausto Primo Levy que decía que "cuando no nos queda nada, nos queda no prestar nuestro consentimiento". Y pidió: "No prestemos nuestro consentimiento, exijamos a nuestros representantes acabar con esta masacre, exijamos un alto al fuego definitivo y una paz justa".