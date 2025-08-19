Hemeroteca El Intermedio
Refaat Alathamna, doctor gazatí, denuncia el bloqueo de Israel: "No hay condiciones para vivir"
El médico cuenta que el hospital donde el trabajaba fue bombardeado. "Dios nos salvó por un milagro", manifiesta. Alathamna expone que muchas personas han fallecido debido a la falta de tratamiento.
El Intermedio recuerda la intervención en el programa del doctor gazatí Refaat Alathamna. Después de 80 días de bloqueo, Israel había permitido la entrada de cinco camiones con ayuda humanitaria a la Franja. Esto hacía que desde la Unión Europea se planteara revisar el acuerdo de asociación existente con Israel.
A pesar de ello, como exponía Sandra Sabatés, los bombardeos en Gaza seguían. El doctor indicaba que en la Franja mucho hospitales "están fuera de servicio". Esto incluía el Hospital Europeo, el centro donde el trabajaba.
"Estaba de guardia y fue atacado", explicaba, "Dios nos salvó por un milagro". "No están dejando entrar medicación ni alimentación", indicaba. El doctor manifestaba que faltaban hasta los alimentos más básicos, como harina. "No hay pan, no hay pollo, no hay pescado, no hay huevos... no hay absolutamente nada", se lamentaba.
El doctor exponía, además, que hay un gran número de víctimas debido a la falta de tratamientos adecuados. "Muchas zonas fueron evacuadas obligatoriamente por orden de Israel porque las zonas donde estaban van a ser bombardeadas o demolidas", explicaba. "No hay espacio para nadie, no hay carpas, no hay condiciones para vivir", denunciaba, "la gente esta deseando morir y no pasar por todo lo que están pasando".
