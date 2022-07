Leslie Knope, Ann Perkins, Ron Swanson, Andy Dwyer, April Ludgate, Tom Haverford, Ben Wyatt... son nombres de sobra conocidos por todos aquellos que hemos disfrutado con la Oficina de Parques y Tiempo Libre más loca de las series. 'Parks & Recreation' llegó en 2009 con un formato de falso documental que a muchos os puede sonar si habéis visto 'The Office'. Y no, no os equivocáis porque los productores de estas dos series son los mismos: Greg Daniels y Michael Schur. Esta comedia llegó en un principio para ser un spin-off de la oficina dirigida por Michael Scott. De hecho, Rashida Jones, que fue un personaje principal durante la segunda temporada de la empresa papelera Dunder-Mifflin, iba a ser el personaje sobre el que se construyera esta nueva ficción pero, al final, Daniels y Schur decidieron idear una serie totalmente nueva. De sus 125 episodios salieron varias actrices y actores que hoy son estrellas consagradas de Hollywood. Vamos a repasar quiénes eran y a qué se dedican ahora.

Amy Poehler

La gran protagonista de 'Parks and Recreation' salió de la prolífica cantera del 'Saturday Night Live'. Su Leslie Knope le llevó a ganar un Globo de Oro como Mejor Actriz de Comedia. El éxito de la serie tuvo mucho que ver con ella porque, además de protagonizarla, escribió y dirigió varios de sus episodios. Pero cuando la oficina de Parques y Tiempo Libre del ficticio condado de Pawnee cerró sus puertas, Poehler no paró de encadenar proyectos tanto delante como detrás de la pantalla. Si bien no podemos decir que sea una megaestrella al uso, con ese concepto del estrellato tan marcado que dicta Hollywood, sí que hay que reconocerle que cualquier comedia que lleve su nombre en los créditos es sinónimo de calidad. 'Wet Hot American Summer', 'Chicas Malas' o 'Hermanísimas' con su inseparable Tina Fey son solo algunos ejemplos. De ella también es la voz original de Alegría, una de las coprotagonistas de la mejor película de Pixar de los últimos 10 años ('Del Revés') y también ha sido la encargada de domar el talento de Natasha Lyonne en la imprescindible 'Muñeca Rusa' de la que este año se ha estrenado su 2ª temporada en Netflix.

Nick Offerman

El serio y mohíno Ron Swanson de 'Parks & Recreation' es uno de esos ejemplos de actores cuya carrera se va cimentando a base de personajes secundarios interesantes que, si bien, no le han aupado a lo más alto del estrellato, sí que le han hecho labrarse un currículo de lo más interesante. Tras el final de la serie, Offerman ha participado en más de 80 títulos. Películas, series, voces en cintas de animación... Nick ha hecho de todo y ha formado parte de series como 'Fargo' (2ª temporada), 'Devs' o la recientita 'Pam & Tommy'. Ahora mismo está en el horno su participación en uno de los títulos que están llamados a centrar todas las miradas de 2023: será Bill en la adaptación 'The Last of Us', uno de los mejores videojuegos de la historia y serie en la que HBO está poniendo todos sus recursos y buen hacer.

Chris Pratt

Es, sin duda, la gran estrella del celuloide que salió de los despachos de 'Parks & Recreation'. Tras tener un pequeñito papel en 'Her', la cinta de Spike Jonze en la que Joaquin Phoenix se enamoraba de una inteligencia artificial con la voz de Scarlett Johansson, Pratt reventó el taquillómetro con 'Guardianes de la Galaxia'. Su 'Starlord' es uno de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel y fruto de ello son sus dos secuelas (la última en fase de postproducción) y sus participaciones en 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: EndGame' y la última por ahora en 'Thor: Love & Thunder'. Pero es que no acaba ahí porque Pratt también es el protagonista de la nueva trilogía de los dinosaurios más famosos del cine. Con 'Jurassic World' y sus secuelas Chris se ha aupado como uno de los actores indispensables en cualquier blockbuster. En el terreno de las series ha estado un poco más esquivo desde 'Parks & Recreation' porque el cine no le ha dejado tiempo para mucho más pero este año nos ha traído la irregular 'La Lista Final' a Amazon Prime Video.

Rashida Jones

Ann Perkins fue uno de esos personajes que nos ganó desde el primer episodio y, como nos pasó con Michael Scott en 'The Office', nos dio mucha pena verla marchar antes del fin de la serie. Aunque volviese para el último episodio, Rashida Jones quiso aprovechar el tirón de 'Parks and Recreation' y probar suerte en otros lugares. Su carrera ha sido irregular desde entonces y ha participado en decenas de series como personaje episódico o recurrente como, por ejemplo, en 'Web Therapy' y en algunas películas películas como 'La Red Social' u 'On the Rocks' con Bill Murray para AppleTV+.

Aziz Ansari

'Scrubs', la voz de Darryl en 'Bob´s Burgers' y, sobre todo y ante todo, 'Master of None'. Aziz Ansari fue capaz de sobrevivir a su Tom Havenport de 'Parks and Recreation' para crear una de las comedias más estimulantes de los últimos años. Sus dos primeras temporadas le auparon a él y a su serie a lo más alto en cuanto a popularidad y calidad pero en 2018 unas acusaciones de una joven que aseguraba ante la prensa haber compartido una experiencia sexual muy desagradable con el actor le han hecho casi desaparecer. De hecho, para la 3ª temporada de 'Master of None' que se estrenó la friolera de 4 años después de la 2ª, Aziz ya no era el protagonista. Seguía siendo su serie pero tuvo un papel muy reducido.

Aubrey Plaza

La carrera de Aubrey tras 'Parks and Recreation' ha seguido muy vinculada a la televisión. Bien es verdad que la hemos visto en algunas películas como 'Scott Pilgrim contra el Mundo', 'Seguridad no Garantizada' o el remake de 'El Muñeco Diabólico' pero ha sido en la ficción en serie donde su carrera está siendo más prolífica. Ha sido una de las principales caras de 'Legión', una de las mejores series sobre los mutantes de Marvel y también ha participado en 'Mentes Criminales', 'La Leyenda de Korra' o 'Castle'.

Adam Scott

Otro de los actores salidos de esta serie que más podemos reconocer al verle en otros títulos. Fue el malvado jefe de Ben Stiller en 'La Vida Secreta de Walter Mitty', pero es en el universo de las series donde más podremos reconocerle. Por ejemplo: fue el marido de Reese Whiterspoon en 'Big Little Lies', Trevor en 'The Good Place', Henry Pollard en 'Party Down' y ahora mismo es Mark, el protagonista de 'Separación', la serie de AppleTV+ que está llamada a hacerse un hueco entre las mejores ficciones de este año. De hecho tanto la serie como el propio Adam están nominados en la categoría de Mejor Serie Dramática y Mejor Actor Principal.

Rob Lowe

Rob ya era famoso antes de entrar en 2010 en 'Parks and Recreation' así que vamos a centrarnos en lo que ha hecho tras el fin de esta serie. Desde entonces, Lowe participó en 6 episodios de 'Californication', fue el padre Jude en la miniserie 'Tú, yo y el Apocalipsis' y ha estado en títulos como 'Moonbeam City', 'The Grinder', 'Código Negro' y muy recientemente... 'El Pentavirato' y '9-1-1: Lone Star'. Vamos que... al cine no ha vuelto desde hace años pero en las series no para de trabajar.