'El refugio' es la primera incursión de Starzplay en el género de la ciencia ficción con una producción original. La serie, de la que ya hemos podido ver las primeras imágenes llegará el 23 de junio con un destacado reparto y bajo el sello de los productores Juan de Dios y Pablo Larraín, los hermanos que están detrás de series de éxito como 'La Jauría', 'Señorita 89', 'La historia de Lisey' o películas como 'Spencer'.

La serie sigue a una familia que vive momentos insólitos cuando a su alrededor comienzan a suceder fenómenos extraños de origen desconocido. Lo curioso es que esos fenómenos solo parecen existir a través de sus pantallas porque cuando salen al exterior parece que no ocurre nada. Refugiados en un rancho mexicano, los padres tratan de proteger a sus hijos de un enemigo que no pueden ver y que, de hecho, ni siquiera saben si existe. Además, de sobrevivir, distinguir qué es real y qué no o averiguar qué ha pasado con la humanidad y en el resto del mundo son algunos de los retos de los protagonistas.

El reparto de incluye a Alberto Guerra ('La Jauría'), Ana Claudia Talancón ('Como caído del cielo'), Zuria Vega ('En las buenas y en las malas), Alfredo Castro ('El Club'), Diego Escalona ('La suerte de Loli'), Camila Valero ('Herederos por accidente'), Isabella Arroyo ('A love letter'), Jorge Guerrero ('Roma'), Gabriela Cartol ('La camarista'), Fernanda Urrejola ('Narcos'), Paloma Woolrich ('La muchacha que limpia') , Consuelo Carreño ('Algunas bestias'), Cayetano Arámburo ('Quien mato a Sara') y participación especial de Gustavo Sánchez Parra ('La muchacha que limpia'). Al frente del guion y la dirección de los seis episodios está Pablo Fendrick, que ha adaptado la idea original escrita por Julio Rojas, Francisco Ortega y Enrique Videla.