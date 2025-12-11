Pilar Urbano desvela cómo se conocieron Juan Carlos I y Sofía de Grecia y decidieron ser pareja: "No me gustas nada con bigote"

En los años 60, un joven príncipe Juan Carlos iba "de cama en cama" en Estoril, pero pronto le recordaron que tenía que casarse y, además, tenía que ser con una mujer de sangre azul. La docuserie de atresplayer desvela cómo fueron los primeros encuentros con Sofía de Grecia.

El Agamenón, el crucero de lujo que organizaba la madre de Sofía de Grecia, fue el escenario del primer encuentro de la joven con el entonces príncipe Juan Carlos. Así se narra en el documental de atresplayer Los Borbones: una familia real en este episodio dedicado a sus relaciones más íntimas.

Sin embargo, a finales de los años 50, Juan Carlos aprovechaba los veranos en Estoril para saltar de cama en cama, hasta que Franco decidió que tenía que casarse. Y además, con una princesa real. Su padre hizo una lista de princesas casaderas y doña Sofía no estaba entre las 11 que eligió don Juan. "Pero él se enamoró de doña Sofía e insistió en casarse con ella, era la mujer de la que se había enamorado", asegura el periodista y director de ABC, Luis María Anson, en este documental.

"Sofía recuerda que al principio Juanito no le hacía ni caso, y él estaba con otras chicas. Ella estaba entretenida con un señor mayor que le contaba historias. Él decía que no quería bajar a puerto para ver monumentos y Sofía recuerda que así llamaba al Partenón y a las Cariátides: 'piedras y pedruscos'", comenta ante las cámaras Pilar Urbano, biógrafa de la reina Sofía.

"No me gustas nada con bigote"

Aunque el primer encuentro no cuajó, cuatro años después volvieron a encontrarse, pero ninguno de los dos se lanzó en ese momento. Otra oportunidad perdida.

Llegamos a 1960, en Nápoles, durante las Olimpiadas. Toda la familia griega se alojaba en un barco real. Estaban los Barcelona. El rey Pablo o la reina Federica los invitaron a cenar. Después de cenar, relata Urbano, tuvieron un acercamiento que marcó el inicio de su enamoramiento:

-No me gustas nada con bigote.

-Pues eso tiene mal arreglo.

-Que te crees tú eso. Ven.

Ese fue el momento en el que Juan Carlos se enamoró, según la periodista. Cuando Sofía le afeitó el bigote.

El tercer encuentro

Hubo un evento más en el que ambos coincidieron antes de ser pareja: la boda de los duques de Kent, en Londres. Todos los invitados se alojaban en el mismo hotel. Y ahí empezó todo.

Él la invitó a bailar a la discoteca y después, comparten confidencias. Él se sincera y le habla del exilio, de su padre, de su hermano, de Franco. "Ahí es cuando nos levantamos y bailamos, pero no bailamos, estábamos quietos, abrazados, sin movernos de la baldosa", desvela Pilar Urbano que le contó la reina.

La pedida de mano

El rey Juan Carlos nunca se declaró y él así lo reconoce, desvelan los expertos en el documental. "Se habían reunido todos a comer, saca una cajita y dice: 'Sofi, cógelo'. Lo tira al aire y ella agarra la cajita y dentro estaba el anillo", cuenta Urbano.

La periodista le preguntó al emérito: "Señor, ¿se casó enamorado?". "Hombre, mujer. Hombre, chica, mujer, enamorado...", le respondió él. Puso el brazo en la pierna a horcajadas: "Romeo. Eso no es lo mío y menos en inglés, que a mí el inglés no me pone, aunque el conjunto no está mal. Había una cosa importante, que a ella le gustaba yo".

