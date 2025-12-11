La fama de Los Borbones que nació con Isabel II y sigue viva con Juan Carlos I: "Alfonso XIII fue el primer promotor del cine porno en España"

En el episodio que emite esta noche laSexta de la docuserie de atresplayer 'Los Borbones: una familia real' se exploran las relaciones sexuales y sentimentales de los miembros de esta familia desde Isabel II hasta Juan Carlos.

El episodio de la docuserie de atresplayer 'Los Borbones: una familia real' que emite laSexta esta noche explora en este episodio las relaciones sentimentales y sexuales de los miembros de la familia monárquica desde el siglo XIX, pero centrando en primer lugar su mirada en un pasado más reciente, cuando Juan Carlos era un príncipe joven, atractivo, enamoradizo y ligón.

Las dos novias de Juan Carlos... a la vez

Con 17 años y en plena formación militar, logró sus primeras conquistas. Su primer amor es María Gabriela de Saboya, "un amor de adolescente", define la periodista y biógrafa de la reina Sofía Pilar Urbano. La joven era hija del rey de Italia y "era una chica muy guapa, muy alta, rubia, con los ojos claros, muy simpática", describe la también periodista y experta en casa real Carmen Enríquez.

No es la única. Desde bien joven, Juan Carlos desplegaba sus dotes seductoras. De manera paralela, mantenía una relación con Olghina de Robilant, "quizá la mujer que le inicia en el amor, que le hace hombre", apostilla Urbano. Así puede deducirse de las cartas que el príncipe le enviaba y que luego ella vendió. "En alguna de ellas le dice: 'Ya sabes que es a ti a la que quiero. Tú eres la que me gusta, pero tienes que saber que yo no podré casarme contigo, tengo un destino'".

El 'no' de Franco y la reacción de Juan Carlos

Juan Carlos estaba con las dos a la vez, aunque finalmente se decantó por María Gabriela de Saboya. Pero entonces, fue Franco quien se opuso a aquella unión. ¿Cómo iba a casarse con una mujer sin trono?

¿Y qué hizo Juan Carlos entonces? Pues lo mismo que sus antepasados: disfrutar sin límites. "Hay algunas similitudes entre los comportamientos de Alfonso XIII, Don Juan y Juan Carlos", comenta José García Abad, periodista y escritor. "Más que enamoradizos, son gente que de pronto se cansa de una persona y pone su corazón en otra", añade Urbano.

Alfonso XIII, el primer promotor del porno en España

Y así han sido hasta ahora los Borbones, famosos por su actividad sexual desenfrenada. Ya de Isabel II se decía que visitaban su cama un hombre detrás de otro, y eso quedó plasmado en gráficos de la época que se muestran en este documental. Sus descendientes, Alfonso XII, Alfonso XIII, Don Juan y Juan Carlos, hicieron honor al apellido. El abuelo del rey emérito, Alfonso XIII, sacó buen partido de su afición por el sexo.

"Se puede decir que es el primer promotor del cine pornográfico en España", apunta César Cervera, periodista especializado en la monarquía española. En la sala de cine que se habilitó en el Palacio Real no solo se veían las películas comerciales de la época, sino que había una "sesión golfa" proyectadas cuando los familiares se marchaban.

El rey incluso elegía a las actrices entre las prostitutas y participaba en los guiones proponiendo escenas. Un auténtico showrunner.

