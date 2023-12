La muerte del actor y director Richard Franklin ha sido comunicada por su amigo Liam Rudden que, además, se encargaba de gestionar sus redes sociales. El actor era conocido por haber encarnado al capitán Mike Yates de 'Doctor Who'. No ha trascendido la causa de la muerte que se ha producido como consecuencia de una enfermedad que Franklin padecía desde hace mucho tiempo.

La noticia ha sido confirmada por un comunicado de la familia que decía lo siguiente: "Richard lamentablemente ha muerto mientras dormía después de luchar contra una larga enfermedad. Estamos profundamente entristecidos por su pérdida, lo recordaremos con cariño por su generosidad, espíritu creativo y fantástica capacidad para contar historias". El texto continuaba diciendo que "también será muy recordado fuera de la familia por su larga carrera en televisión y teatro, donde deleitó al público de todas las edades. Esto le proporcionaba gran alegría y sabemos que su legado perdurará", sentencia el comunicado.

Más tarde, el propio Rudden indicó que los detalles sobre el funeral los proporcionarán públicamente más adelante. "Con gran tristeza, la familia de Richard Franklin me ha pedido que comparta la noticia de su fallecimiento esta mañana temprano. Richard murió en paz mientras dormía. Los detalles del funeral se compartirán aquí cuando se anuncien. Descansa, Richard", homenajeaba a su amigo.

Gran parte de la carrera del actor estuvo dedicada al teatro. Pero también tuvo numerosos trabajos en el cine y, sobre todo, la televisión. Debutó en 1966 con un episodio de la serie 'Dixon of Dock Green'. Posteriormente, tuvo apariciones puntuales en series como 'The Borgias' (1981) o 'Los siete de Blake'. Sin embargo, su papel más destacado llegó con la aclamada 'Doctor Who'. Franklin apareció en la etapa clásica como el capitán Mike Yates durante la encarnación de Jon Pertwee del Doctor. En total, participó en 42 episodios, además de en otros dos en el especial Dimensions in Time. En el cine su filme más relevante fue 'Rogue One: Una historia de Star Wars', donde dio vida al ingeniero espacial Sirro Argonne.

Curiosamente, su muerte coincide con el regreso de 'Doctor Who' con una nueva entrega protagonizada por Ncuti Gatwa y que ha sido adelantada con un capítulo especial de Navidad.