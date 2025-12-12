La madre de la reina Sofía no quiso invitar a Grace Kelly a la boda de su hija con Juan Carlos I por ser una plebeya

En el capítulo que laSexta emite esta noche de 'Los Borbones: una familia real', la docuserie hace un repaso a otras monarquías europeas y recala en Mónaco con Grace Kelly. Martin Bianchi cuenta lo que le ocurrió con la madre de la reina Sofía.

La versión romántica y la "más oscura"

En 1955, cuando Grace viajó al Festival de Cannes, coincidió con Olivia Haviland, la famosa actriz de Hollywood, y con su marido. "Y ellos tienen la idea de reunir a Grace, que era en ese momento la realeza de Hollywood, con Rainiero, la realeza de la Costa Azul", comenta el periodista.

"Luego hay una versión un poco más oscura, que es que Aristóteles Onassis, que era el principal inversor en Mónaco -y Mónaco en ese momento estaba casi en la bancarrota-, le dice a Rainiero que tiene que casarse ya y que tiene que ser con la mujer más famosa que conozca", desvela Bianchi. La premisa era: cuanto más famosa, mejor. El objetivo era que el principado recuperara el glamour y que volviera a ser rentable económicamente.

La boda real

En 1956, Grace Kelly viajó a Mónaco, al plató natural donde se celebraba su boda. La ceremonia fue grabada al más puro estilo Hollywood por la Metro Goldwyn Mayer y atrajo a 1.500 periodistas de todo el mundo. Fue la boda del siglo. "Pero al mismo tiempo, ella es muy importante para el futuro económico del principado, que en aquel momento estaba hundido", añade María Eugenia Yagüe, periodista especializada en casas reales.

Sin embargo, para la aristocracia europea, esa era una cuestión menor y veía la boda de Rainiero con una plebeya como una ofensa que creaba un peligroso precedente. "Fue una boda totalmente despreciada por el resto de familias reales de Europa. No existió ningún representante de una familia real, porque se consideraba que Grace Kelly era simplemente una actriz, que un príncipe reinante no podía casarse con una plebeya. Estamos hablando de los años 50. En ese momento era impensable eso", comenta Bianchi.

El apoyo inesperado de la reina Victoria Eugenia

Ante esta situación, Grace encontró el apoyo inesperado de un miembro de la familia real española. "La reina Victoria Eugenia ve esta situación, este desprecio que está sufriendo Grace Kelly, y un poco como que la adoptan, se convierte en la asesora de ella y la que le abre las puertas al resto de familias reales. Ahí se crea una amistad muy cercana entre Grace y la reina de España", detalla el periodista de '¡Hola!'.

"De hecho, hay una anécdota. Cuando se casan el rey Juan Carlos y la reina Sofía en Atenas, la reina Federica, la madre de la reina Sofía, no quería invitar a Grace Kelly. La consideraba una actriz simplemente y le parecía un espanto ser invitada. La reina Victoria Eugenia insistió y fueron invitados", añade.

Con el apoyo de la reina Victoria Eugenia, la abuela del rey Juan Carlos, Grace se volcó en convertir al principado en un paraíso deseado por millonarios de todo el mundo. Y lo consiguió.

La inesperada muerte de Grace Kelly

Pero el cuento de hadas terminó de manera trágica. El 13 de septiembre de 1982, Grace sufrió un derrame cerebral mientras conducía su coche y cayó por una ladera de 37 metros. Al día siguiente, tras sufrir un segundo derrame, Rainiero decidió no prolongar su vida artificialmente. Nunca volvió a casarse.

