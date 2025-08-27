Hoy, en laSexta, cuarto capítulo de Imperio: la vida de Bala pende de un hilo mientras Osman lo deja todo por intentar salvarla

laSexta estrena esta noche un nuevo capítulo de la superproducción turca Imperio (Kuruluş: Osman). En este cuarto episodio, Bala cae en las manos del malvado efendi Yannis, quien la tortura casi hasta la muerte. Osman hará lo imposible por salvar la vida de su amada.

En el cuarto episodio de Imperio que laSexta emite esta noche, las tensiones dentro del clan Kayı alcanzan niveles insostenibles. Osman Bey debe enfrentar no solo las amenazas de sus enemigos externos, sino también las divisiones internas que sacuden a su familia, especialmente los conflictos con Dündar Bey y su primo Batur. Osman advierte de que no perdonará a quienes intenten traicionarle y lo demuestra de la manera más cruda posible.

La vida de Bala Hatun corre peligro, atrapada enlas garras del Efendi Yannis tras la masacre en el bazar. Sofía aprovecha la situación para responsabilizar a Osman del asalto y así encender la chispa de la guerra. Entretanto, Bala es sometida a torturas para que revele el paradero de la reliquia sagrada.

La misión de Osman para salvar a su amada se convierte en auténtica carrera contrarreloj. Finalmente logra encontrar a Bala, aunque quizá sea demasiado tarde. La joven ha sido envenenada y el único que posee el antídoto es el Efendi Yannis.

ALERTA: SPOILERS

En capítulos anteriores...

Tras un periodo de relativa calma tras las campañas de Ertuğrul Gazi, el clan Kayı queda bajo el mando temporal de su hermano, Dündar Bey. La aparente tranquilidad se tambalea cuando Osman, el hijo menor de Ertuğrul, acompaña a su tío para renovar un acuerdo con el gobernador Yorgopolos. Allí, una trampa y las intrigas ocultas en el propio castillo revelan que la princesa Sofía planea destruir la paz y eliminar a los turcos. Tras salvar al gobernador, Osman obtiene autorización para explorar más allá de las fronteras, consciente de que el equilibrio está a punto de quebrarse.

No tarda en recibir un golpe personal: su hermano de sangre y amigo inseparable, Aybars, muere en una emboscada que deja al propio Osman malherido. En su peor momento aparece Bala Hatun, la enigmática mujer que lo rescata y con la que surge una conexión inmediata. Mientras tanto, los complots en la corte bizantina se intensifican y el asesinato de Yorgopolos desata nuevas tensiones. Osman, convertido en blanco de falsas acusaciones y rodeado de enemigos dentro y fuera de su pueblo, empieza a forjarse como un líder imprescindible, destinado a guiar a su gente en medio de traiciones, pasiones y la búsqueda de reliquias sagradas.

Poco después, se revela que Sofía y sus guardias pertenecen a una orden secreta de la Iglesia de Santa Margarita, guiada por Yannis, cuyo objetivo es resucitar el Imperio Bizantino; Kalanoz, su amante y asesino material de Yorgopoloes, pese a descubrir la manipulación, termina jurando lealtad a su "cruzada sagrada". Mientras, Osman y el Sheikh Edebali señalan a Sofía como la principal traidora, lo que refuerza la idea de crear una alianza justa contra sus enemigos. En paralelo, los sentimientos entre Osman y Bala Hatun son cada vez más profundos. La tensión crece en el clan Kayı, con Osman pidiendo guerra santa y Dündar resistiéndose a actuar sin Ertuğrul. Todo desemboca en una serie de giros dramáticos: Sofía orquesta una masacre en el bazar y secuestra a Bala, llevando a Osman a jurar venganza.